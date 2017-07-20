У США кожний восьмий прибічник Трампа шкодує, що віддав свій голос за нього

Деякі респонденти заявили, що розчаровані в тому, що з їх населених пунктів не зникли нелегальні мігранти

Кожен восьмий громадянин США, який проголосував на виборах 2016 роки за Дональда Трампа, не віддав би свій голос за нього, якби вибори пройшли сьогодні.

Про це свідчать дані соціологічних опитувань, проведених Reuters і Ipsos в травні і липні.

Про небажання віддати свій голос за Трампа, якби вибори пройшли зараз, заявили 12% учасників липневого опитування. З них 7% заявили, що не знають, за кого б вони стали голосувати, а 5% - що підтримали б іншого кандидата або взагалі не пішли на ділянку. Але 88% респондентів заявили, що вони готові знову віддати голоси за Трампа, в травні таких було 82%.

Виборці, які брали участь в опитуваннях, назвали різні причини свого розчарування: це і висловлювання Трампа про членів Демократичної партії, журналістів і суддів, і факт, що команді нового президента не вдалося змінити атмосферу гострого партійного протистояння у Вашингтоні. Деякі респонденти заявили, що розчаровані в тому, що з їх населених пунктів не зникли нелегальні мігранти.

Учасниками опитувань стали тільки ті громадяни, які розповіли, за кого вони проголосували на виборах. Агентство вказує, що опитування, проведені іншими компаніями, показують різні рівні розчарування прихильників Трампа в президенті, дослідження Reuters і Ipsos показує, яке число з них зневірене в ньому настільки, щоб проголосувати за іншого кандидата.

Перше опитування було проведено з 10 по 15 травня, в ньому взяли участь 1206 осіб, включаючи 543 тих, хто проголосував за Трампа. Друге опитування тривало з 11 по 12 липня, в ньому брали участь 1296 осіб, з них свої голоси за республіканця в минулому році віддав 541 чоловік.

Зазначимо, що 16 липня ABC News і The Washington Post опублікували дані спільного опитування, згідно з яким тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, в той час як 58% респондентів не задоволені його роботою.

Приблизно настільки низькими показники схвалення (39%) після піврічного перебування на посаді були у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року.

В свою чергу, Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.