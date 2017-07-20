Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США кожний восьмий прибічник Трампа шкодує, що віддав свій голос за нього

Деякі респонденти заявили, що розчаровані в тому, що з їх населених пунктів не зникли нелегальні мігранти
Кожен восьмий громадянин США, який проголосував на виборах 2016 роки за Дональда Трампа, не віддав би свій голос за нього, якби вибори пройшли сьогодні.
У США кожний восьмий прибічник Трампа шкодує, що віддав свій голос за нього Дональд Трамп. Фото: Reuters

Про це свідчать дані соціологічних опитувань, проведених Reuters і Ipsos в травні і липні.

Про небажання віддати свій голос за Трампа, якби вибори пройшли зараз, заявили 12% учасників липневого опитування. З них 7% заявили, що не знають, за кого б вони стали голосувати, а 5% - що підтримали б іншого кандидата або взагалі не пішли на ділянку. Але 88% респондентів заявили, що вони готові знову віддати голоси за Трампа, в травні таких було 82%.

Виборці, які брали участь в опитуваннях, назвали різні причини свого розчарування: це і висловлювання Трампа про членів Демократичної партії, журналістів і суддів, і факт, що команді нового президента не вдалося змінити атмосферу гострого партійного протистояння у Вашингтоні. Деякі респонденти заявили, що розчаровані в тому, що з їх населених пунктів не зникли нелегальні мігранти.

Учасниками опитувань стали тільки ті громадяни, які розповіли, за кого вони проголосували на виборах. Агентство вказує, що опитування, проведені іншими компаніями, показують різні рівні розчарування прихильників Трампа в президенті, дослідження Reuters і Ipsos показує, яке число з них зневірене в ньому настільки, щоб проголосувати за іншого кандидата.

Перше опитування було проведено з 10 по 15 травня, в ньому взяли участь 1206 осіб, включаючи 543 тих, хто проголосував за Трампа. Друге опитування тривало з 11 по 12 липня, в ньому брали участь 1296 осіб, з них свої голоси за республіканця в минулому році віддав 541 чоловік.

Зазначимо, що 16 липня ABC News і The Washington Post опублікували дані спільного опитування, згідно з яким тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, в той час як 58% респондентів не задоволені його роботою.

Приблизно настільки низькими показники схвалення (39%) після піврічного перебування на посаді були у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року.

В свою чергу, Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.