У США люди вийшли на мітинги з вимогою опублікувати податкову декларацію Трампа, – ФОТО
Як повідомляє CNN, в місті Берклі, штат Каліфорнія, між противниками та прихильниками президента США сталася бійка. У ситуацію втрутилася поліція, вона затримала 21 учасника інциденту.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Правоохоронці розповіли, що мітингувальники кидали петарди та використовували газові балончики.
Фото: twitter.com/spencerjblake
Кілька людей постраждали, у демонстрантів вилучено велику кількість заборонених предметів.
Фото: twitter.com/berkeleypolice
Фото: twitter.com/berkeleypolice
Сам президент США Дональд Трамп вважає, що протести з вимогою опублікувати податкову декларацію проплачені. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Я зробив те, що було майже неможливо для республіканця – отримав більшість голосів виборців! Чому ж тепер знову спливла тема податкової декларації? Треба перевірити, хто платив вчора за ці невеликі організовані мітинги. Вибори вже пройшли!" – написав Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що американські ЗМІ зосереджують увагу на зв'язках його оточення з російським урядом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків