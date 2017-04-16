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У США люди вийшли на мітинги з вимогою опублікувати податкову декларацію Трампа, – ФОТО

Сталися сутички, є постраждалі
У Вашингтоні, Чикаго, Нью-Йорку, Філадельфії, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Бостоні відбулися мітинги з вимогою до Трампа оприлюднити його податкову декларацію.
У США люди вийшли на мітинги з вимогою опублікувати податкову декларацію Трампа, – ФОТО Фото: reuters.com

Як повідомляє CNN, в місті Берклі, штат Каліфорнія, між противниками та прихильниками президента США сталася бійка. У ситуацію втрутилася поліція, вона затримала 21 учасника інциденту.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Правоохоронці розповіли, що мітингувальники кидали петарди та використовували газові балончики.


Фото: twitter.com/spencerjblake

Кілька людей постраждали, у демонстрантів вилучено велику кількість заборонених предметів.


Фото: twitter.com/berkeleypolice


Фото: twitter.com/berkeleypolice

Сам президент США Дональд Трамп вважає, що протести з вимогою опублікувати податкову декларацію проплачені. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я зробив те, що було майже неможливо для республіканця – отримав більшість голосів виборців! Чому ж тепер знову спливла тема податкової декларації? Треба перевірити, хто платив вчора за ці невеликі організовані мітинги. Вибори вже пройшли!" – написав Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що американські ЗМІ зосереджують увагу на зв'язках його оточення з російським урядом.

 

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16 04 2017 20:50
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