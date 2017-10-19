У США хочуть запровадити закон про чесну політичну рекламу в соцмережах
Новий законопроект, який отримав назву "Закон про чесну рекламу", поширює на політичну рекламу в соціальних мережах закони про прозорість і розкриття інформації, що стосуються реклами на телебаченні і радіо.
Сенатор Джон Маккейн, який допомагав в розробці законопроекту, став першим республіканцем, який погодився виступити співініціатором законодавства, повідомляє "Голос Америки".
В опублікованому прес-релізі Ворнер і Клобучар заявили, що відсутність законів про розкриття інформації про рекламу в соціальних мережах стала однією з причин, чому російські суб'єкти, можливо, скористалися цими платформами.
"Росія намагалася вплинути на президентські вибори 2016 року, закуповуючи і розміщуючи політичну рекламу на таких платформах, як Facebook, Twitter і Google. Зміст і замовники цих рекламних оголошень залишаються загадковими для публіки через застарілі закони, які не встигають за розвитком технологій", - йдеться в заяві сенаторів.
Після того, як Facebook повідомив, що пов'язана з Кремлем організація закупила рекламу на 100 тисяч доларів, яка розміщувалася приблизно в той же час, коли в США йшла передвиборча кампанія, Ворнер і Клобучар висунули ідею внесення змін до правил Федеральної виборчої комісії, що зобов'язують такі соціальні мережі, як Facebook і Twitter, розкривати інформацію про замовників політичної реклами на своїх платформах.
Згідно з проектом листа, поширеного сенаторами серед інших законодавців в пошуках підтримки законопроекту, цифрові платформи, мають більш одного мільйона користувачів, повинні "підтримувати публічне досьє з усіма передвиборчими повідомленнями, закупленими фізичною особою або організацією, які витратили в цілому більше 10 тисяч доларів на політичні рекламні оголошення в Інтернеті".
Мовні, кабельні та супутникові провайдери також мають вжити додаткових заходів для запобігання потенційного використання їх платформ іноземними суб'єктами для впливу на вибори.
"Закон про чесну рекламу не дозволить іноземним суб'єктам впливати на наші вибори шляхом поширення правил, які діють щодо телебачення, радіо і супутникових каналів, на політичну рекламу, що розміщується в Інтернеті", - відзначили сенатори.
Провідний демократ в комітеті Сенату з розвідки, Ворнер був одним з найактивніших законодавців у Конгресі, які виступали з питання ймовірного російського втручання на виборах.
На додаток до запропонованого законопроекту демократ Ворнер наполягає на тому, щоб такі технологічні компанії, як Facebook, Twitter і Google, надали Конгресу і громадськості більше деталей про масштаби російського впливу з використанням їх платформ.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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