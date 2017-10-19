У США хочуть запровадити закон про чесну політичну рекламу в соцмережах

Сенатор Джон Маккейн, який допомагав в розробці законопроекту, став першим республіканцем, який погодився виступити співініціатором законодавства

Після появи інформації, пов'язаної з російським втручанням в хід виборів в США, сенатори-демократи Еймі Клобучар і Марк Ворнер планують представити в четвер законопроект, спрямований на запобігання іноземного втручання на виборах за допомогою підвищення прозорості реклами в Інтернеті.

Новий законопроект, який отримав назву "Закон про чесну рекламу", поширює на політичну рекламу в соціальних мережах закони про прозорість і розкриття інформації, що стосуються реклами на телебаченні і радіо.

Сенатор Джон Маккейн, який допомагав в розробці законопроекту, став першим республіканцем, який погодився виступити співініціатором законодавства, повідомляє "Голос Америки".

В опублікованому прес-релізі Ворнер і Клобучар заявили, що відсутність законів про розкриття інформації про рекламу в соціальних мережах стала однією з причин, чому російські суб'єкти, можливо, скористалися цими платформами.

"Росія намагалася вплинути на президентські вибори 2016 року, закуповуючи і розміщуючи політичну рекламу на таких платформах, як Facebook, Twitter і Google. Зміст і замовники цих рекламних оголошень залишаються загадковими для публіки через застарілі закони, які не встигають за розвитком технологій", - йдеться в заяві сенаторів.

Після того, як Facebook повідомив, що пов'язана з Кремлем організація закупила рекламу на 100 тисяч доларів, яка розміщувалася приблизно в той же час, коли в США йшла передвиборча кампанія, Ворнер і Клобучар висунули ідею внесення змін до правил Федеральної виборчої комісії, що зобов'язують такі соціальні мережі, як Facebook і Twitter, розкривати інформацію про замовників політичної реклами на своїх платформах.