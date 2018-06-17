У США на художній виставці сталась стрілянина: один загиблий

У місті Трентон Нью-Джерсі сталась стрілянина на художній виставці Art All Night, внаслідок якої загинула людина та ще кілька отримали поранення.

"Можливо, шість або сім осіб отримали вогнепальні поранення. Зараз кілька людей знаходиться в операційній", - повідомив лейтенант Даррен Запплі, повідомляє Trentonian.

За словами співробітників правоохоронних органів, точне число поранених не встановлено, причини події також невідомий, є кілька підозрюваних, які могли влаштувати стрілянину на виставці.

Зазначається також, що поліцейський, що перебував не при виконанні в момент події відкрив у відповідь вогонь.

Встановлюється чий саме постріл, поліцейського або підозрюваних, привів до загибелі людини.