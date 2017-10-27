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У США на полі вирізали великий лабіринт з гри Pac-Man

Розмір поля становить 7 гектарів
В американському штаті Айдахо на кукурудзяному полі з’явився лабіринт з відомої гри Pac-Man, яка вперше вийшла у Японії в 1980 році.
У США на полі вирізали великий лабіринт з гри Pac-Man Фото: Courtesy The Farmstead

Його створили у рамках щорічного фестивалю The Farmstead Corn Maze & Pumpkin, інформує CNN.

 

 

 

Розмір поля становить 7 гектарів.

Нагадаємо, у липні селекціонери з Інституту рису НААН України виростили на полі в Херсонській області гігантський портрет Тараса Шевченка.
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27 10 2017 13:28
ТЕГИ: США, гра
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