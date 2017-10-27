CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському штаті Айдахо на кукурудзяному полі з’явився лабіринт з відомої гри Pac-Man, яка вперше вийшла у Японії в 1980 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США на полі вирізали великий лабіринт з гри Pac-Man
Розмір поля становить 7 гектарів
Фото: Courtesy The Farmstead
Його створили у рамках щорічного фестивалю The Farmstead Corn Maze & Pumpkin, інформує CNN.
This spectacular Pac-Man corn maze covers 18 acres in Idaho https://t.co/gaCVLjzBZR pic.twitter.com/sJvlA53II3— CNN (@CNN) 27 жовтня 2017 р.
Розмір поля становить 7 гектарів.
Нагадаємо, у липні селекціонери з Інституту рису НААН України виростили на полі в Херсонській області гігантський портрет Тараса Шевченка.
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27 10 2017 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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