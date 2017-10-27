У США на полі вирізали великий лабіринт з гри Pac-Man Розмір поля становить 7 гектарів

В американському штаті Айдахо на кукурудзяному полі з’явився лабіринт з відомої гри Pac-Man, яка вперше вийшла у Японії в 1980 році.

Фото: Courtesy The Farmstead

Його створили у рамках щорічного фестивалю The Farmstead Corn Maze & Pumpkin, інформує CNN. This spectacular Pac-Man corn maze covers 18 acres in Idaho https://t.co/gaCVLjzBZR pic.twitter.com/sJvlA53II3 — CNN (@CNN) 27 жовтня 2017 р. Розмір поля становить 7 гектарів. Нагадаємо, у липні селекціонери з Інституту рису НААН України виростили на полі в Херсонській області гігантський портрет Тараса Шевченка

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