У США на території університету сталась стрілянина: двоє загиблих
За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинули не менше двох осіб. Тим часом, як зазначили в адміністрації навчального закладу, стрілок ще на свободі. У зв'язку з цим поліція звернулася до учнів і викладачів із закликом знайти укриття і не залишати його.
"З'явилася інформація про стрілянину в холі в кампусі. Підозрюваний поки на волі, поліція рекомендує всім залишатися в укриттях. Якщо ви помітите щось підозріле, звертайтеся по 911", - йдеться у Twitter Мічиганського університету.
У місцевих правоохоронних органах підтвердили, що підозрюваний - 19-річний чоловік - озброєний і небезпечний.
Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.
На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі