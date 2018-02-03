У США на території університету сталась стрілянина: двоє загиблих

У п'ятницю, 2 березня, у США сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь в кампусі Центрального Мічиганського університету, розташованого в місті Маунт-Плезант (штат Мічиган).

За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинули не менше двох осіб. Тим часом, як зазначили в адміністрації навчального закладу, стрілок ще на свободі. У зв'язку з цим поліція звернулася до учнів і викладачів із закликом знайти укриття і не залишати його.

"З'явилася інформація про стрілянину в холі в кампусі. Підозрюваний поки на волі, поліція рекомендує всім залишатися в укриттях. Якщо ви помітите щось підозріле, звертайтеся по 911", - йдеться у Twitter Мічиганського університету.

У місцевих правоохоронних органах підтвердили, що підозрюваний - 19-річний чоловік - озброєний і небезпечний.

Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.

На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.