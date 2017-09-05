У США на території університету знайшли останки 7 тис людей
Площа поховань сягає 8 гектарів. Поховання знайшли на місці, де адміністрація університету збиралася розпочати будівництво нового медичного центру.
Тіла, як вважають, належать пацієнтам першого в штаті психіатричного закладу, повідомляє ВВС.
За попередніми підрахунками, перепоховання тіл коштуватимуть університету 21 мільйон доларів, по 3 тисячі за кожне тіло. Відтак, адміністрація вишу почала шукати дешевші альтернативи.
Окрім цього, на території університету планують створити меморіальний комплекс і лабораторію, де студенти вивчали б останки померлих.
Фото: UNIVERSITY OF MISSISSIPP
"Ми успадкували цих пацієнтів. І ми маємо намір продемонструвати турботу і шанобливе поводження", – наголосив керівник Центру біоетики і медичної гуманітаристики Ральф Дідлейк.
До слова, перший у штаті Міссісіпі психіатричний заклад був заснований у 1855 році і працював до 1935 року. До його заснування людей із психіатричними проблемами тримали прикутими у в'язницях чи горищах будинків.
Нагадаємо, що на Буковині біля берегів річки Дністер історики виявили рідкісні знахідки, зокрема бивень мамонта віком 22 тисячі років.
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