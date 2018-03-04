У США на злітній смузі зіткнулися два літаки: є загиблі

У понеділок, 2 квітня, у місті Маріон (штат Індіана, США) на злітній смузі зіткнулися два літаки.

У результаті зіткнення одномоторного літака Cessna 150 з реактивним літаком Cessna 525 Citation Jet одна особа загинула від пожежі в салоні транспортного засобу, а друга від удару, повідомляє NBC.

Наголошується, що обидва загиблих були пожежниками. Інші п'ять пасажирів реактивного літака не постраждали.

За наявними даними, зіткнення сталося в момент, коли один літак тільки приземлився, а другий збирався злітати.

Нагадаємо, що в місті Санта-Пола в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в будинок. У результаті аварії загинуло двоє осіб.