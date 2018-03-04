CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 2 квітня, у місті Маріон (штат Індіана, США) на злітній смузі зіткнулися два літаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США на злітній смузі зіткнулися два літаки: є загиблі
У результаті аварії загинуло двоє осіб,
Фото: nbcnews.com
У результаті зіткнення одномоторного літака Cessna 150 з реактивним літаком Cessna 525 Citation Jet одна особа загинула від пожежі в салоні транспортного засобу, а друга від удару, повідомляє NBC.
Наголошується, що обидва загиблих були пожежниками. Інші п'ять пасажирів реактивного літака не постраждали.
За наявними даними, зіткнення сталося в момент, коли один літак тільки приземлився, а другий збирався злітати.
Нагадаємо, що в місті Санта-Пола в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в будинок. У результаті аварії загинуло двоє осіб.
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03 04 2018 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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