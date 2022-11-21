У США назвали суму допомоги, переданої Україні

Сполучені Штати Америки вже надали Україні допомоги на 20 млрд доларів. Підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє голова Міноборони США Ллойд Остін на прес-конференції в Індонезії.

"Ми надали більше 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав він.

Остін зазначив, що підтримка України - це міжнародне завдання. Країні активно допомагають НАТО та інші держави, у тому числі через контактну групу західних країн.

Глава Пентагона додав, що українські військові показують успіхи на полі бою. За його словами, завдання партнерів - допомагати Україні, а завдання нашої держави - відвойовувати окуповані території.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні.