НОВИНИСполучені Штати Америки вже надали Україні допомоги на 20 млрд доларів. Підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США назвали суму допомоги, переданої Україні
Про це повідомляє голова Міноборони США Ллойд Остін на прес-конференції в Індонезії.
"Ми надали більше 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав він.
Остін зазначив, що підтримка України - це міжнародне завдання. Країні активно допомагають НАТО та інші держави, у тому числі через контактну групу західних країн.
Глава Пентагона додав, що українські військові показують успіхи на полі бою. За його словами, завдання партнерів - допомагати Україні, а завдання нашої держави - відвойовувати окуповані території.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні.
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21 11 2022 10:40 МЕДІА
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