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У США неонацистський сайт The Daily Stormer отримав російський домен

Після маршу "білих націоналістів" у Шарлотсвіллі сервіс GoDaddy запропонував адміністрації сайту протягом доби перенести домен
Американський неонацистський сайт The Daily Stormer отримав домен «.ru».
У США неонацистський сайт The Daily Stormer отримав російський домен Фото: twitter.com/Rebelutionary_Z

Нову адресу зареєстрували в російської компанії RU-CENTER. Реєстрація оплачена 15 серпня терміном на один рік, пише "Медуза".

Власник сайту в реєстраційних даних не вказаний.

The Daily Stormer донедавна використовував хостінговий сервіс  GoDaddy.

Після маршу "білих націоналістів" у Шарлотсвіллі сервіс GoDaddy запропонував адміністрації сайту протягом доби перенести домен.

Приводом для рішення GoDaddy стала стаття засновника The Daily Stormer Ендрю Англіна, що містила образи на адресу загиблої під час наїзду авто жінки на ім’я Хізер Хейєр. Вона брала участь в акції проти маршу правих.

Адміністратори The Daily Stormer намагалися перенести домен на хостинг Google, де його також заблокували.

Нагадаємо, у місті Шарлотсвілль, штат Вірджинія, 11 та 12 серпня відбулися протести так званих "білих націоналістів" та контр-протести, на які вийшли місцеві мешканці.

Під час однієї з демонстрацій у суботу авто в’їхало в ходу протестувальників, які виступали проти маршу націоналістів, унаслідок чого загинула Хізер Хейєр.

Поліція затримала нападника Джеймса Алекса Філдза, якого звинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного заподіяння тілесних ушкоджень і втечі з місця ДТП.

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16 08 2017 20:28
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