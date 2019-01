У США оголосили номінантів на "Оскар-2019"

У вівторок, 22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар".

Традиційно в ході церемонії були названі претенденти на "Оскар" у 24 номінаціях:

Найкраща чоловіча роль другого плану

Махершала Алі ("Зелена книга")

Адам Драйвер ("Чорний кланівець")

Сем Елліот ("Зірка народилася")

Річард Грант ("Чи зможете ви мене пробачити?")

Сем Рокуелл ("Влада")

Найкраща жіноча роль другого плану

Емі Адамс ("Влада")

Марина де Тавіра (Roma)

Емма Стоун ("Фаворитка")

Рейчел Вайс ("Фаворитка")

Реджина Кінг ("Якби Біл-стріт могла заговорити")

Найкращий короткометражний фільм

Detainment

Fauve

Marguerette

Skin

Mother

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Найкращий монтаж

"Чорний кланівець"

"Богемна рапсодія"

"Зелена книга"

"Влада"

Найкраща музика до фільму

"Чорна Пантера"

"Чорний кланівець"

"Якби Біл-стріт могла заговорити"

"Острів собак"

"Мері Поппінс повертається"

Найкращий дизайн костюмів

"Чорна Пантера"

"Фаворитка"

"Дві королеви"

Найкращий звук

"Чорна Пантера"

"Людина на Місяці"

Roma

"Зірка народилася"

Найкращий звуковий монтаж

"Чорна Пантера"

"Богемна рапсодія"

"Тихе місце"

Roma

Найкращий фільм іноземною мовою

"Капернаум"

"Холодна війна"

"Магазинні злодюжки"

Roma

Never Look Away

Найкраща операторська робота

"Холодна війна"

"Зірка народилася"

"Фаворитка"

Roma

Never Look Away

Найкращий анімаційний фільм

"Мірай з майбутнього"

"Суперсімейка 2"

"Острів собак"

"Людина-павук: Крізь всесвіти"

"Ральф проти інтернету"

Найкраща пісня

All the Stars ("Чорна пантера")

Shallow ("Зірка народилася")

I'll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go ("Мері Поппінс повертається")

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings ("Балада Бастера Скраггс")

Найкраща чоловіча роль

Крістіан Бейл - "Влада"

Рамі Малек - "Богемна рапсодія"

Бредлі Купер - "Зірка народилася"

Віллем Дефо - "Ван Гог. На порозі вічності"

Вігго Мортенсен - "Зелена книга"

Найкраща жіноча роль

Леді Гага - "Зірка народилася"

Гленн Клоуз - "Дружина"

Олівія Коулман - "Фаворитка"

Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мене пробачити?"

Яліца Апарісіо - Roma

Найкращий режисер

Альфонсо Куарон - "Рома"

Адам Маккі - "Влада"

Спайк Лі - "Чорний кланівець"

Павло Павліковський - "Холодна війна"

Йоргос Лантімос - "Фаворитка"

Найкращий фільм

"Чорна Пантера"

"Зелена книга"

"Чорний кланівець"

"Богемна рапсодія"

"Зірка народилася"

"Влада"

"Фаворитка"

Roma

Оголошували номінантів на "Оскар" актори Кумейл Нанджіані ("Страшилки") і Трейсі Елліс Росс ("Чорнуватий").

Також, українська військова трагікомедія "Донбас" Сергія Лозниці не потрапила у шорт-лист фільмів, які боротимуться за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".