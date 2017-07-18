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У США оголосили про видачу додаткових 15 тис віз для сезонних працівників

Для отримання права для найму таких працівників американські підприємства повинні довести, що їх бізнесу може бути завдано непоправної шкоди без таких сезонних робітників
Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про видачу додаткових 15 тис. дозволів на в'їзд у країну для низькооплачуваних сезонних працівників за програмою H-2B з метою підтримки американських підприємств.
У США оголосили про видачу додаткових 15 тис віз для сезонних працівників Фото: Наіра Хачатрян

"Американські підприємства, які підпадають під небезпеку безповоротної шкоди через нестачу тимчасових несільськогосподарських працівників, зможуть наймати до 15 тис. додаткових сезонних робітників", - інформує "112 Україна" з посиланням на офіційний сайт міністерства.

Це рішення було прийнято після консультацій на рівні глав міністерств сільського господарства і внутрішньої безпеки, який відповідає, зокрема, за візову політику. При цьому була досягнута домовленість, що для отримання права для найму таких працівників американські підприємства повинні довести, що їх бізнесу може бути завдано непоправної шкоди без таких сезонних робітників.

Візи надаватимуться за програмою H-2B, яка була введена урядом США з метою залучення достатньої кількості низькооплачуваних тимчасових працівників для виконання несільськогосподарських робіт на підприємствах США.

Нагадаємо, що в США вступив у силу указ президента Дональда Трампа, що передбачає обмеження на в'їзд для жителів шести переважно мусульманських країн, а також припинення прийому біженців.

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18 07 2017 08:20
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