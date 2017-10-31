У США олень з пластиковим гарбузом на голові чотири дні блукав у лісі, - ВІДЕО

Тварину не могли упіймати більш ніж дві години, щоб надати допомогу

В американському штаті Огайо жителів невеликого містечка налякала дивна тварина - гарбузоголовий олень. Кілька днів звір ходив по лісах навколо Андерсон Тауншип, застрягши мордою в пластиковому гарбузі.

Працівник місцевого центру роботи з тваринами Anderson Township Pet Center Деріл Мейерренке зізнався - повідомлення про дивну істоту надходили в центр протягом чотирьох днів. А потім місцеві жителі вирішили звільнити оленя, хоча ця затія - не надто безпечна, повідомляє WCPO Cincinnati.

Рятувати тварину прийшли син Деріла Аарон і кілька інших волонтерів. Але розгублений олень просто так здаватися не хотів. Він більше двох годин ганяв рятувальників по лісі і не приймав допомогу.

Крокомір одного з учасників за час погоні нарахував чотири пройдені милі (6,5 кілометра). Нарешті групі вдалося оточити оленя - звіру нікуди було бігти.

Після звільнення тварина відразу побігла до джерела пити та їсти.

Знятий з голови оленя гарбуз не викидали - центр по роботі з тваринами тепер збирає у нього пожертвування для місцевої природоохоронної організації Second Chance Wildlife Rescue, яка видала обладнання для упіймання звіра.



Фото: WCPO Cincinnati

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