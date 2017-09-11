У США оприлюднили найбільшу частину документів про замах на Кеннеді
До 4-ої частини оприлюдненого архіву входить 13 213 документів, які раніше публікувалися лише у відредагованому вигляді, повідомляється на офіційному сайті установи.
Підбірку документів, присвячену загибелі Кеннеді, Національний архів створив 1992 року. Вона складається із записів, загальним обсягом у близько 5 млн сторінок.
Переважна частина збірки була доступною для громадськості без будь-яких обмежень з кінця 1990-х років.
Президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року в Далласі. За результатами роботи спеціально створеної комісії єдиним виконавцем вбивства був визнаний Лі Харві Освальд. Офіційно він не був засуджений, оскільки через два дні після замаху на президента його застрелили під час переведення з поліцейського управління в окружну в'язницю Далласа.
Нагадаємо, що Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків