У США оприлюднили найбільшу частину документів про замах на Кеннеді

Переважна частина збірки була доступною для громадськості без будь-яких обмежень з кінця 1990-х років

Національний архів Сполучених Штатів опублікував останню і, водночас, найбільшу за обсягом частину розсекречених документів, присвячених замаху на 35-го президента Джона Кеннеді

До 4-ої частини оприлюдненого архіву входить 13 213 документів, які раніше публікувалися лише у відредагованому вигляді, повідомляється на офіційному сайті установи.

Підбірку документів, присвячену загибелі Кеннеді, Національний архів створив 1992 року. Вона складається із записів, загальним обсягом у близько 5 млн сторінок.

Переважна частина збірки була доступною для громадськості без будь-яких обмежень з кінця 1990-х років.

Президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року в Далласі. За результатами роботи спеціально створеної комісії єдиним виконавцем вбивства був визнаний Лі Харві Освальд. Офіційно він не був засуджений, оскільки через два дні після замаху на президента його застрелили під час переведення з поліцейського управління в окружну в'язницю Далласа.

Нагадаємо, що Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.