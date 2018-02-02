У США оприлюднили таємну доповідь про зловживання ФБР у розслідуванні щодо РФ

Республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Про це повідомляє The New York Times.

Комітет з розвідки Палати представників зробив доповідь публічною після тижня вмовлянь від високопоставлених чиновників органів національної безпеки не розкривати засекречену інформацію.

Повідомляється, що доповідь зачитали вголос на зустрічі із журналістами після того, як Трамп дав свій дозвіл на розсекречення документа.

"Багатьом людям має бути соромно за себе, і за набагато гірше, ніж таке", - сказав він сьогодні.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

Однак демократи заявляють, що республіканці таким чином намагаються проштовхнути байку, яка негативно позначиться на розслідуванні про втручання Росії у вибори 2016 року та стосовно можливої змови між командою Трампа та росіянами.

"Вище керівництво і слідчі з ФБР та Міністерства юстиції політизували священний слідчий процес на користь демократів і проти республіканців, - щось, що було немислимо ще зовсім недавно", - написав Трамп сьогодні у своєму Twitter ще до оприлюднення таємної доповіді.

Раніше повідомлялось, що Федеральне бюро розслідувань США приховувало інформацію про російські хакерські атаки від американських офіційних осіб, пошту яких намагалися зламати.