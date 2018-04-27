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У комітеті Конгресу США не знайшли підтверджень змови Трампа і Росії

Конгресмени констатували, що Москві вдалося посіяти сум'яття в американське суспільство
Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США опублікував відредаговану спецслужбами копію доповіді, складену за підсумками проведеного розслідування про "втручання Росії" в президентські вибори 2016 року.
У комітеті Конгресу США не знайшли підтверджень змови Трампа і Росії Фото: http://thehill.com

Доповідь складається з декількох розділів. В одному з них стверджується, що комітет не виявив будь-якого змови між передвиборчим штабом Дональда Трампа і російською владою.

У той же час у звіті йдеться про те, що Росія протягом десятиліття активно займалася інформаційною війною проти Заходу. Зокрема, Росія прагнула посіяти розбрат в США шляхом кібератак і через соціальні мережі. Associated Press зазначає, що представники Демократичної партії не згодні з висновками, представленими у звіті.

Президент США Дональд Трамп у Twitter прокоментував публікацію копії доповіді.

"Розвідувальний комітет Палати представників опублікував доповідь. "Ніяких доказів" того, що кампанія Трампа "була в змові або координувалася з Росією". Кампанія Клінтон заплатила за дослідження опозиції, отримане від Росії. Стовідсоткове полювання на відьом. Воно повинна негайно припинитися!", - написав президент США.

Нагадаємо, щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

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