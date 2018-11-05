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У США опублікували звіт з доказами втручання Росії в американські вибори через Facebook

За даними розвідки, Росія проплатила близько 3,5 тисяч оголошень, їх побачили 11,4 млн американців
Представники Комітету з розвідки Сенату США опублікували звіт про втручання Росії в американські вибори посередництвом публікації проплачених постів в соціальній мережі Facebook.
У США опублікували звіт з доказами втручання Росії в американські вибори через Facebook Фото: EPA/UPG

У комітеті заявляють, що під час відкритого слухання в листопаді 2017 року член комітету Адам Шифф заявив, що російська кампанія в соцмережах була спрямована на розкол у США і розпалювання заворушень на грунті розбіжності.

"Росіяни зробили це, об'єднавши фейкові акаунти, сторінки і спільноти, щоб просувати політизований контент і відео, а також мобілізувати американців на підписання онлайн-петиції і участь у мітингах і протестах", - підкреслив політик.

Також у звіті йдеться, що Росія намагалася впливати на американські вибори через групи у Facebook, які стосуються життя ЛГБТ-спільнот і афроамериканців.

За даними розвідки, Росія проплатила близько 3,5 тисяч оголошень, їх побачили 11,4 млн американців. Російська "фабрика тролів" створила 470 сторінок в соцмережі і опублікувала близько 80 тисяч одиниць контенту.

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"Слухання щодо Facebook показують, що ще залишається занепокоєння через дотримання жорстких стандартів конфіденційності даних ЄС.. Ми впевнені, що пан Цукерберг також готовий відповісти на наші запитання, показуючи, що він однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами", - наголосив Таяні.

Наразі у Facebook не відповіли на запит The Washington Post щодо наміру допитати співзасновника соцмережі у ЄС.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія співпрацює з офісом американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, Facebook видалив більш ніж 270 сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".

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11 05 2018 09:35
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