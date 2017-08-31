CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІнцидент стався 28 серпня у місті Теннерсвіль, що в американському штаті Пенсильванія: одна з жінок, погрожуючи пістолетом, вимагала гроші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США озброєні "черниці" намагалися пограбувати банк, - ВІДЕО
ФБР розшукує двох жінок, які намагалися пограбувати банк, переодягнувшись черницями
Фото: скріншот з відео
Обидві нападниці були одягнуті в чорні сутани черниць та відповідні головні убори, а також сонцезахисні окуляри, повідомляє WNEP.
За повідомленням ЗМІ, вони втекли, коли один з касирів увімкнув сигнал тривоги.
Нагадаємо, що у центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".
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