У США пес врятував хазяйку від гримучої змії, але постраждав сам

"Коли ми гуляли по пагорбу, я вже майже наступила на гримучу змію, проте мій песик Тодд врятував мене"

Пес Тодд з Аризони (США) став героєм, врятувавши хазяйку від гримучої змії, яка потім його вкусила.

Власниця собаки Паула Годвін опублікувала подробиці історії у Facebook та додала фото, на якому видно розпухле обличчя тварини.

"Коли ми гуляли по пагорбу, я вже майже наступила на гримучу змію, проте мій песик Тодд врятував мене", - повідомила жінка.

Собака породи золотистий ретривер миттєво відреагував на ситуацію.



Фото: PAULA GODWIN

"Він кинувся до моєї ноги. Саме тоді його вкусила змія", - розповіла вона виданню ВВС.

"Тодд відразу почав гавкати, він заплакав. Я підняла його і побігла за пагорб разом з іншим собакою Коппером, і вже за 10 хвилин ми його принесли в лікарню", - каже жінка.

Паула додала, що там пес швидко отримав ліки проти отрути та був під наглядом 12 годин.

"Він врятував мене від укусу змії. Він - мій герой", - каже вона.

Жінка пояснила, що знає про небезпечних змій, які водяться в тих місцях. Але цю рептилію вона не помітила.

"Я родом з Аризони. Я знаю про всі небезпеки і дуже пильна скрізь, де буваю", - каже Паула.



Фото: PAULA GODWIN

"Ця змія була дуже непомітною. Зазвичай, якщо я чую якийсь звук, я насторожуюсь та відходжу".

На її думку, змія просто відпочивала, а через свій колір злилася з дорогою.



Фото: з відкритих джерел

Відзначимо, що для людини гримуча змія вкрай небезпечна, оскільки її отрута, що має нервово-паралітичну дію, вбиває за лічені хвилини. Довжина цього виду змій складає 100-150 см.

Нагадаємо, що малайзійський пожежник, якого називали "заклиначем змій", помер від укусу кобри. Абу Зарін Хуссін був відомий своїми стосунками з отруйними зміями, яких він навіть цілував.