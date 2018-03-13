У США підірвали 28-поверховий будинок Capital Plaza, - ВІДЕО

Право натиснути кнопку, щоб влаштувати вибух, влада продала з аукціону за $15 тис

У столиці американського штату Кентуккі за допомогою вибухівки знесли найвищий будинок.

28-поверхова вежа Capital Plaza була зведена в 1972 році. У ній розташовувалися офісні приміщення. В останні роки зі стін почали падати фрагменти облицювання, з'явилися проблеми з каналізацією.

Рішення про знесення будівлі було прийнято ще 10 років тому, проте здійснили задум тільки зараз, пише "Інтерфакс-Україна".

Для підриву вежі потрібно більше 680 кілограмів вибухівки. Право натиснути кнопку, щоб влаштувати вибух, влада продала з аукціону за $15 тис. Гроші підуть на допомогу сиротам.

Нагадаємо, що в Харкові підірвали п'ятиповерхівку, яку не змогли добудувати.