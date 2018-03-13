CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці американського штату Кентуккі за допомогою вибухівки знесли найвищий будинок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США підірвали 28-поверховий будинок Capital Plaza, - ВІДЕО
Право натиснути кнопку, щоб влаштувати вибух, влада продала з аукціону за $15 тис
Фото: kentuckytoday.com
28-поверхова вежа Capital Plaza була зведена в 1972 році. У ній розташовувалися офісні приміщення. В останні роки зі стін почали падати фрагменти облицювання, з'явилися проблеми з каналізацією.
Рішення про знесення будівлі було прийнято ще 10 років тому, проте здійснили задум тільки зараз, пише "Інтерфакс-Україна".
Для підриву вежі потрібно більше 680 кілограмів вибухівки. Право натиснути кнопку, щоб влаштувати вибух, влада продала з аукціону за $15 тис. Гроші підуть на допомогу сиротам.
Нагадаємо, що в Харкові підірвали п'ятиповерхівку, яку не змогли добудувати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 03 2018 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції