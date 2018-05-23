У США підлітка оштрафували на $37 млн через лісову пожежу

15-річному підлітку з Ванкувера (штат Вашингтон) доведеться виплатити 37 мільйонів доларів штрафу, після того як він невдало "погрався" з феєрверком.

Підліток у минулому році вирішив запустити феєрверк. Місце для ігор він вибрав не найвдаліше - мальовничу ущелину сусіднього штату, в якій виростав ліс, який вважався пам'яткою у туристів.

Палаючий феєрверк впав на сухий кущ, спровокувавши сильну пожежа, пише Independent. У результаті вигоріло 48 тисяч акрів лісу (майже 195 квадратних кілометрів). Через загоряння довелося евакуювати сотні людей і на довгий час закрити велику автомагістраль.

Суддя виписав підлітку штраф розміром в 37 мільйонів доларів. Ця сума повинна покрити роботу пожежних, ремонт згорілих будинків, а також відновлення лісу. Крім штрафу, підлітку, чиї батьки переїхали в США з України, належить відпрацювати 1920 годин на благо суспільства і написати 150 листів з вибаченнями сім'ям постраждалих від пожежі.

Суддя постановив, що безпрецедентний штраф підліток може виплачувати частинами. Якщо він в майбутньому не зробить ніяких правопорушень, то зможе погасити борг орієнтовно протягом десяти років. Тим часом адвокат хлопчика закликає до "розумного і раціонального" покаранню, назвавши 37 мільйонів доларів "абсурдною" сумою для дитини.

За місцевими законами, уряд має право знімати гроші зі всіх рахунків підлітка. Якщо він виграє в лотерею, ці гроші теж мають право забрати. Місцеві жителі були в такій люті через спалений лісу, що ім'я палія не розкривається заради його ж безпеки, хоча провину він визнав.

Як пише "BBC-Україна", Джек Морріс, адвокат хлопчика, минулого тижня наголошував, що штраф є надмірним, і закликав суддю присудити "розумну та раціональну" суму штрафу.

Але суддя Олсон зазначив, що сума є "явно пропорційною злочину, оскільки вона не перевищує фінансову шкоду, заподіяну молодиком". Він попросив чиновників зі служби у справах неповнолітніх допомогти підлітку скласти графік виплати штрафу.

Мати хлопця у листопаді заявила, що пожежа була "травмою" для її сина.

Сам підсудний у лютому зазначив на засіданні суду: "Тепер я розумію, наскільки важливо думати перед тим, як діяти, тому що мої дії можуть мати серйозні наслідки".

Нагадаємо, що в грудні у штаті Каліфорнія під загрозою знищення вогнем перебували 18 тисяч будівель, зокрема в місті Монтесіто, де розташовані будинки, що належать відомим людям