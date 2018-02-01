У США підліток убив усю свою сім'ю і друга сім'ї в Новий рік

У США 16-річного підлітка звинуватили у вбивстві власних батьків, сестри і друга сім'ї в новорічну ніч в місті Лонг-Бранч в штаті Нью-Джерсі

Лінда і Стівен Кологі були вбиті в своєму будинку ввечері 31 грудня. Фото: GOFUNDME

Офіційно влада штату не називає ім'я обвинуваченого, однак сусіди стверджують, що це Скотт Кологі. Також є інформація про те, що у хлопця аутизм і з цієї причини він не ходив до школи, повідомляє BBC.

Повідомлення про стрілянину в будинку, розташованому приблизно за 50 км від Нью-Йорка, надійшли в поліцію в новорічну ніч, о 23:43 за місцевим часом в неділю.

Прибувши на місце, поліція виявила тіла 44-річного Стівена Кологі, 42-річної Лінди Кологі, 18-річної Бріттані Кологі і 70-річної Мері Шульц. Місцева влада повідомила лише, що стрілянина велася з легально придбаної зброї. Про мотиви стрілка поки нічого не повідомляється.



Бріттані Кологі тільки встигла закінчити перший семестр університету. Фото: GOFUNDME

Як очікується, підозрюваний постане перед судом у вівторок: йому пред'являть звинувачення у вбивстві чотирьох осіб і зберіганні зброї.

Крім убитих, в будинку знаходилися також дід підлітка і його старший брат, вони в результаті стрілянини не постраждали, повідомив прокурор округу Монмут Крістофер Граміччоні. Він також зазначив, що раніше в цій сім'ї не спостерігалося жодних випадків насильства.

Нагадаємо, що троє людей загинуло 7 грудня внаслідок стрілянини в школі міста Ацтек в північній частині американського штату Нью-Мексико.