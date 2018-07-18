У США підозрюваній в агентурній діяльності росіянці загрожує до 10 років ув'язнення
Росіянку офіційно звинувачують у змові та діяльності як іноземного агента з метою впливу на американську політику, овідомляє Politico, інформує "Громадське".
Бутіна, згідно з висновками журі, проводила свою діяльність з 2015 року і дотепер.
Росіянці за першим звинуваченням у змові задля діяльності іноземним агентом загрожувало до п’яти років позбавлення волі. Тепер з другим звинуваченням в безпосередньо діяльності як іноземного агента проти США їй можуть присудити максимум до 10 років ув’язнення.
Згідно з обвинувальним актом, Бутіна працювала під керівництвом високопоставленого чиновника з російського уряду та російського Центрального банку "аби наблизитися до американських осіб, які мають вплив у політиці США, з метою просування інтересів Російської Федерації".
Нагадаємо, у Вашингтоні 15 липня затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.
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