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У США підозрюваній в агентурній діяльності росіянці загрожує до 10 років ув'язнення

Росіянку офіційно звинувачують у змові та діяльності як іноземного агента
У США велике журі пред’явило два звинувачення росіянці Марії Бутіній, яку затримали у Вашингтоні за діяльність на користь РФ як іноземного агента без реєстрації.
У США підозрюваній в агентурній діяльності росіянці загрожує до 10 років ув Фото: TASS

Росіянку офіційно звинувачують у змові та діяльності як іноземного агента з метою впливу на американську політику, овідомляє Politico, інформує "Громадське".

Бутіна, згідно з висновками журі, проводила свою діяльність з 2015 року і дотепер.

Росіянці за першим звинуваченням у змові задля діяльності іноземним агентом загрожувало до п’яти років позбавлення волі. Тепер з другим звинуваченням в безпосередньо діяльності як іноземного агента проти США їй можуть присудити максимум до 10 років ув’язнення.

Згідно з обвинувальним актом, Бутіна працювала під керівництвом високопоставленого чиновника з російського уряду та російського Центрального банку "аби наблизитися до американських осіб, які мають вплив у політиці США, з метою просування інтересів Російської Федерації".

Нагадаємо, у Вашингтоні 15 липня затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.

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18 07 2018 10:52
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