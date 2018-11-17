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У США після аварії поїзда евакуювали місто

Ніхто не постраждав
Американське місто Байромвілл у штаті Джорджія евакуювали після того, як неподалік на залізничному шляху сталася аварія товарного поїзда.
У США після аварії поїзда евакуювали місто Фото: apnews.com

Інцидент трапився близько 7:00 ранку, повідомляє AP.

За інформацією начальника місцевої пожежної частини, внаслідок аварії від 15 до 30 вагонів зійшли з рейок і впали на шосе. Ніхто не постраждав.

За даними компанії CSX Railroad, поїзд містив два локомотиви, 72 завантажених і 69 порожніх вагони.

В офісі шерифа округу Дулі розповіли, що в деяких вагонах перевозили пропан під тиском, тому територію в радіусі 1,5 км довелося евакуювати. За даними правоохоронців, евакуювали близько 500 мешканців.

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17 11 2018 20:24
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