CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканське місто Байромвілл у штаті Джорджія евакуювали після того, як неподалік на залізничному шляху сталася аварія товарного поїзда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США після аварії поїзда евакуювали місто
Ніхто не постраждав
Фото: apnews.com
Інцидент трапився близько 7:00 ранку, повідомляє AP.
За інформацією начальника місцевої пожежної частини, внаслідок аварії від 15 до 30 вагонів зійшли з рейок і впали на шосе. Ніхто не постраждав.
За даними компанії CSX Railroad, поїзд містив два локомотиви, 72 завантажених і 69 порожніх вагони.
В офісі шерифа округу Дулі розповіли, що в деяких вагонах перевозили пропан під тиском, тому територію в радіусі 1,5 км довелося евакуювати. За даними правоохоронців, евакуювали близько 500 мешканців.
Нагадаємо, в жовтні в Індії швидкісний потяг, не зупиняючись, в'їхав у натовп людей, які прийшли на релігійне свято. Десятки людей загинули.
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