У США після аварії поїзда евакуювали місто

Американське місто Байромвілл у штаті Джорджія евакуювали після того, як неподалік на залізничному шляху сталася аварія товарного поїзда.

Інцидент трапився близько 7:00 ранку, повідомляє AP.

За інформацією начальника місцевої пожежної частини, внаслідок аварії від 15 до 30 вагонів зійшли з рейок і впали на шосе. Ніхто не постраждав.

За даними компанії CSX Railroad, поїзд містив два локомотиви, 72 завантажених і 69 порожніх вагони.

В офісі шерифа округу Дулі розповіли, що в деяких вагонах перевозили пропан під тиском, тому територію в радіусі 1,5 км довелося евакуювати. За даними правоохоронців, евакуювали близько 500 мешканців.

Нагадаємо, в жовтні в Індії швидкісний потяг, не зупиняючись, в'їхав у натовп людей, які прийшли на релігійне свято. Десятки людей загинули.