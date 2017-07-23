У США після концерту репера госпіталізували 90 глядачів, кільком десяткам вручили повістки до суду

Серед них багато неповнолітніх

22 липня американський репер Chance The Rapper виступав з концертом в Хартфорді, штат Коннектикут.

Про це повідомляє NYDailyNews.

За інформацією ЗМІ, після виступу репера в залі Xfinity Theatre було госпіталізовано 90 глядачів: представники влади пояснили, що багатьох забрали через надмірне вживання алкоголю.

Велика частина аудиторії концерту складалася з підлітків і молодих людей близько 20 років, тобто недостатнього у США віку для вживання алкоголю.

У поліції нарахували 50 п'яних неповнолітніх, більшості з яких вручили повістки до суду, пише AP.