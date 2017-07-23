Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США після концерту репера госпіталізували 90 глядачів, кільком десяткам вручили повістки до суду

Серед них багато неповнолітніх
22 липня американський репер Chance The Rapper виступав з концертом в Хартфорді, штат Коннектикут.
У США після концерту репера госпіталізували 90 глядачів, кільком десяткам вручили повістки до суду Фото: nydailynews.com

Про це повідомляє NYDailyNews.

За інформацією ЗМІ, після виступу репера в залі Xfinity Theatre було госпіталізовано 90 глядачів: представники влади пояснили, що багатьох забрали через надмірне вживання алкоголю.

Велика частина аудиторії концерту складалася з підлітків і молодих людей близько 20 років, тобто недостатнього у США віку для вживання алкоголю.

У поліції нарахували 50 п'яних неповнолітніх, більшості з яких вручили повістки до суду, пише AP.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2017 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.