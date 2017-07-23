CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ22 липня американський репер Chance The Rapper виступав з концертом в Хартфорді, штат Коннектикут.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США після концерту репера госпіталізували 90 глядачів, кільком десяткам вручили повістки до суду
Серед них багато неповнолітніх
Фото: nydailynews.com
Про це повідомляє NYDailyNews.
За інформацією ЗМІ, після виступу репера в залі Xfinity Theatre було госпіталізовано 90 глядачів: представники влади пояснили, що багатьох забрали через надмірне вживання алкоголю.
Велика частина аудиторії концерту складалася з підлітків і молодих людей близько 20 років, тобто недостатнього у США віку для вживання алкоголю.
У поліції нарахували 50 п'яних неповнолітніх, більшості з яких вручили повістки до суду, пише AP.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2017 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles