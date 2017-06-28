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У США пітбуль став мером міста

Пес обійшов кішку, курку, осла та дитину
Новим мером скромного міста Реббіт Хеш (штат Кентуккі, США) став пес на прізвисько Брюне Пултро.
У США пітбуль став мером міста Фото: dailymail.co.uk

Трирічний пітбуль на виборах набрав трохи більше 3000 голосів і обійшов кішку, курку, осла, а також дитину, повідомляє Mail Online.

Бітбуль упевнено обігнав кішку на 1000 голосів.

Після оголошення результатів в мережі з'явилося зворушливе відео про перемогу собаки-"політика".

Реббіт Хеш - занадто маленьке місто (населення становить 315 осіб) для того, щоб мати власного мера. "Вибори мера" - це благодійна акція, в ході якої кожен, хто хоче проголосувати, віддає 1 долар на соціальні потреби. Кількість "голосувань" є необмеженою.

Зокрема, після цих виборів гроші підуть на відновлення місцевого магазину, який постраждав в результаті пожежі.

Нагадаємо, що американський поліцейський 20 хвилин робив псу штучне дихання. Тварину витягли з будинку, охопленого полум'ям.

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28 06 2017 13:35
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