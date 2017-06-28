У США пітбуль став мером міста
Трирічний пітбуль на виборах набрав трохи більше 3000 голосів і обійшов кішку, курку, осла, а також дитину, повідомляє Mail Online.
Бітбуль упевнено обігнав кішку на 1000 голосів.
Після оголошення результатів в мережі з'явилося зворушливе відео про перемогу собаки-"політика".
Реббіт Хеш - занадто маленьке місто (населення становить 315 осіб) для того, щоб мати власного мера. "Вибори мера" - це благодійна акція, в ході якої кожен, хто хоче проголосувати, віддає 1 долар на соціальні потреби. Кількість "голосувань" є необмеженою.
Зокрема, після цих виборів гроші підуть на відновлення місцевого магазину, який постраждав в результаті пожежі.
Нагадаємо, що американський поліцейський 20 хвилин робив псу штучне дихання. Тварину витягли з будинку, охопленого полум'ям.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа