У США поблизу супермаркету у вантажівці знайшли вісім мертвих людей

Загиблі, серед яких є діти, були нелегальними мігрантами

У Сан-Антоніо, штат Техас, правоохоронці виявили на парковці вантажівку, в якій перебували 38 людей, 8 з них - були мертвими.

"Вісім чоловік були знайдені мертвими і ще 30 отримали поранення, в напівпричепі на парковці Walmart", - інформує ABC News.

За даними правоохоронців, мова йде про "торгівлю людьми".

Влада заявила, що 17 осіб, виявлених у вантажівці, були доставлені до районних лікарень у важкому стані, а ще 13 були відправлені до лікарень з менш тяжкими травмами.

Багато з них постраждали від теплового удару і зневоднення. Знайдені мертвими у вантажівці люди були у віці від 20 до 30 років, а також 2 маленьких дітей.

Водій вантажівки, ім'я якого не називається, був заарештований, йому планують оголосити звинувачення.

Як пише BBC, у поліції Сан-Антоніо розповіли, що одна людина, яка перебувала у вантажівці, підійшла до співробітника Walmart на зупинці і попросила води. Представник супермаркету викликав поліцію.

Згодом агентство Reuters з посиланням на поліцію повідомило, що загиблі - були нелегальними мігрантами.

Нагадаємо, що співробітники Європолу в ході спецоперації, яка проводилася по території всієї Європи, затримали 130 осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні нелегальних мігрантів.