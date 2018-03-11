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У США почалася атака російських пранкерів проти визнання Голодомору геноцидом

Посольство повідомило губернаторам про небезпеку фейкових дзвінків, після чого атака переключилася на мерів і конгресменів
Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий зіткнувся з масованою атакою пранкерів, які телефонують політикам від його імені.
У США почалася атака російських пранкерів проти визнання Голодомору геноцидом Валерій Чалий. Фото: @UKRINFORM

За його словами, атака почалася останніми днями, повідомляє "Європейська правда".

"Буквально вчора нібито від мого імені і нібито за дорученням президента України надійшло звернення до майже всіх губернаторів - запит на телефонну розмову", - розповів він.

За словами посла, частина губернаторів дали згоду на переговори з людиною, яка видавала себе за посла. Частина переговорів відбулася до того, як посольство дізналося про цю проблему. Це дозволило посольству дізнатися про тематику, яка цікавила пранкерів, і про перебіг розмови.

"Ця людина каже, що є дві підстави для розмови. Одна - економічна співпраця і туризм, і друга тема - Голодомор. І після вступу і загальних фраз про економіку звертається (до губернатора), мовляв, пам'ятаєте, я вас просив (про визнання Голодомору геноцидом на рівні штату)? Так от, це не актуально, давайте перенесемо", - розповів він.

"Очевидно, реальна тема - це Голодомор", - додав посол.

За його словами, посольство повідомило всім губернаторам про небезпеку фейкових дзвінків, після чого атака переключилася на мерів і конгресменів

За словами посла, ініціаторами цих фейкових переговорів є "добре відомі російські пранкери", які вже здійснювали низку провокацій проти України в США, зокрема - розігравши міністра енергетики Ріка Перрі. Як відомо, цей розіграш здійснили в 2017 році пранкери з РФ, відомі як Вован і Лексус.

Також, російські пранкери спробували спровокувати міністра оборони України Степана Полторака. Метою таких дій називають перекладення відповідальності за "останні події" у Донецьку на українських військових.

 
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03 11 2018 10:24
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