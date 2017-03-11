У США почали маркувати паспорти педофілів
Позначка - надпис "Пред'явник був засуджений за сексуальний злочин проти неповнолітнього і є сексуальним злочинцем відповідно до Зводу законів США". Її друкують на внутрішній стороні заднього форзацу паспорта.
Відомості про педофілів Держдепартаменту надає міністерство внутрішньої безпеки США. Засудженим повідомлять, що їх паспорта анульовані і будуть перевипущені з новою позначкою. До тих пір вони зможуть користуватися своїми діючими паспортами. Про це йдеться в повідомленні відомства.
Поки невідомо, скільки людей отримають документи з маркуванням, пише The New York Times.
Ідея про маркування паспортів викликала критику, зокрема, з боку "Альянсу за конституційні закони про злочини сексуального характеру". Це некомерційна організація, яка бореться за громадянські права людей, які вчинили такі злочини. У 2016 році альянс подав до суду на уряд США, стверджуючи, що маркування паспортів порушує конституційні права засуджених.
Нагадаємо, у лютому католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів, за підсумками розслідування королівської комісії, яке почалося в 2013 році.
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