У США почались затримки рейсів: через "шатдаун" не працюють диспетчери

Американське Федеральне авіаційне управління (ФАУ) оголосило про затримку низки рейсів, які прибувають в аеропорт Нью-Йорка - "Ла-Гуардія" 25 січня. Затримки пояснюються "нестачею персоналу на двох об'єктах управління повітряним рухом в Нью-Йорку та Флориді".

Спочатку в управлінні заявили, що низка рейсів в аеропорт "Ла-Гуардія" буде скасована, проте згодом повідомили, що впровадять "програму з управління трафіком", однак вона "призведе до значних затримок рейсів", інформує Reuters.

Орієнтовно, рейси можуть затримуватись до 90 хвилин.

Reuters зазначає, що у США через тимчасову зупинку роботи уряду, багато працівників змушені працювати наднормово, попри те, що не отримують зарплатні.

"Затримки рейсів відразу ж стали новою гарячою темою у політичному протистоянні між контрольованою демократами Палатою представників США і президентом США Дональдом Трампом", - повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.

4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".

Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.

Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.