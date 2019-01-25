У США почались затримки рейсів: через "шатдаун" не працюють диспетчери
Спочатку в управлінні заявили, що низка рейсів в аеропорт "Ла-Гуардія" буде скасована, проте згодом повідомили, що впровадять "програму з управління трафіком", однак вона "призведе до значних затримок рейсів", інформує Reuters.
Орієнтовно, рейси можуть затримуватись до 90 хвилин.
Reuters зазначає, що у США через тимчасову зупинку роботи уряду, багато працівників змушені працювати наднормово, попри те, що не отримують зарплатні.
"Затримки рейсів відразу ж стали новою гарячою темою у політичному протистоянні між контрольованою демократами Палатою представників США і президентом США Дональдом Трампом", - повідомляє Reuters.
Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.
4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".
Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.
Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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