У США почав діяти міграційний указ Трампа
Про це повідомляє Deutsche Welle .
90-денний заборону на в'їзд в США діє для громадян шести країн – Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Обмеження не повинні стосуватися тих, у кого в США є близькі родичі, бізнес, дійсна віза або громадянство, а також тих, хто навчався або навчається в країні.
Окремо наголошується, що наречені є близькими родичами.
Крім того, почала діяти 120-денний заборона на прийом біженців.
Нагадаємо, в кінці березня Федеральний суд Сполучених Штатів на Гаваях продовжив заборону "міграційного указу" президента США Дональда Трампа щодо мусульманських країн.
У понеділок Верховний суд США скасував рішення судів нижчої інстанції щодо міграційного указу, завдяки чому його основні положення вступили в силу.
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