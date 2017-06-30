У США почав діяти міграційний указ Трампа 90-денний заборону на в'їзд в США діє для громадян шести країн – Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену

У США вступив у силу указ президента Дональда Трампа, що передбачає обмеження на в'їзд для жителів шести переважно мусульманських країн, а також припинення прийому біженців.

Фото: dpa

Про це повідомляє Deutsche Welle . 90-денний заборону на в'їзд в США діє для громадян шести країн – Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Обмеження не повинні стосуватися тих, у кого в США є близькі родичі, бізнес, дійсна віза або громадянство, а також тих, хто навчався або навчається в країні. Окремо наголошується, що наречені є близькими родичами. Крім того, почала діяти 120-денний заборона на прийом біженців. Нагадаємо, в кінці березня Федеральний суд Сполучених Штатів на Гаваях продовжив заборону "міграційного указу" президента США Дональда Трампа щодо мусульманських країн. У понеділок Верховний суд США скасував рішення судів нижчої інстанції щодо міграційного указу, завдяки чому його основні положення вступили в силу.

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