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У США почав діяти міграційний указ Трампа

90-денний заборону на в'їзд в США діє для громадян шести країн – Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену
У США вступив у силу указ президента Дональда Трампа, що передбачає обмеження на в'їзд для жителів шести переважно мусульманських країн, а також припинення прийому біженців.
У США почав діяти міграційний указ Трампа Фото: dpa

Про це повідомляє Deutsche Welle .

90-денний заборону на в'їзд в США діє для громадян шести країн – Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Обмеження не повинні стосуватися тих, у кого в США є близькі родичі, бізнес, дійсна віза або громадянство, а також тих, хто навчався або навчається в країні.

Окремо наголошується, що наречені є близькими родичами.

Крім того, почала діяти 120-денний заборона на прийом біженців.

Нагадаємо, в кінці березня Федеральний суд Сполучених Штатів на Гаваях продовжив заборону "міграційного указу" президента США Дональда Трампа щодо мусульманських країн.

У понеділок Верховний суд США скасував рішення судів нижчої інстанції щодо міграційного указу, завдяки чому його основні положення вступили в силу.

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30 06 2017 12:00
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