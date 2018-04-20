У США подали багатомільйонний позов проти Росії і Трампа через "змову під час виборів-2016"

У скарзі йдеться про те,що провідні посадовці кампанії Трампа у змові з російським урядом заподіяли шкоди кандидатці у президенти Гілларі Клінтон

Демократична партія США подала багатомільйонний позов проти російського уряду, кампанії Дональда Трампа та організації WikiLeaks. Партія звинувачує їх у змові заради зриву президентської кампанії у США в 2016 році для перемоги Дональда Трампа.

"Під час президентської кампанії в 2016 році Росія почала всебічний підрив нашої демократії, і вона проявила себе як активний партнер у кампанії Трампа", - заявив голова партії Том Перес, повідомляє The Washington Post.

У скарзі, поданій до окружного суду в Манхеттені, йдеться, що провідні посадовці кампанії Трампа у змові з російським урядом заподіяли шкоди кандидатці у президенти Гілларі Клінтон.

Раніше спецпрокурор Мюллер знайшов докази зв’язку Кремля з Трампом перед його інавгурацією.

Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату.

На слуханнях у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.

Син Трампа виклав листування з пропозицією від РФ скомпрометувати Клінтон.

Путін назвав звинувачення щодо контактів РФ з кампанією Трампа "вигадкою опозиції".

Адвокати президента США Дональда Трампа порадили йому не відповідати на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про розслідування контактів з Росією під час виборів.

Раніше спецпрокурор Мюллер знайшов докази зв’язку Кремля з Трампом перед його інавгурацією.

Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату.

На слуханнях у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.

Син Трампа виклав листування з пропозицією від РФ скомпрометувати Клінтон.