У США подали багатомільйонний позов проти Росії і Трампа через "змову під час виборів-2016"
"Під час президентської кампанії в 2016 році Росія почала всебічний підрив нашої демократії, і вона проявила себе як активний партнер у кампанії Трампа", - заявив голова партії Том Перес, повідомляє The Washington Post.
У скарзі, поданій до окружного суду в Манхеттені, йдеться, що провідні посадовці кампанії Трампа у змові з російським урядом заподіяли шкоди кандидатці у президенти Гілларі Клінтон.
Раніше спецпрокурор Мюллер знайшов докази зв’язку Кремля з Трампом перед його інавгурацією.
Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату.
На слуханнях у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.
Син Трампа виклав листування з пропозицією від РФ скомпрометувати Клінтон.
Путін назвав звинувачення щодо контактів РФ з кампанією Трампа "вигадкою опозиції".
Адвокати президента США Дональда Трампа порадили йому не відповідати на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про розслідування контактів з Росією під час виборів.
Раніше спецпрокурор Мюллер знайшов докази зв’язку Кремля з Трампом перед його інавгурацією.
Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату.
На слуханнях у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.
Син Трампа виклав листування з пропозицією від РФ скомпрометувати Клінтон.
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