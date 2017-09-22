У США поліцейський, поспішаючи на виклик, виявив на лобовому склі єнота, - ФОТО

У США офіцерові поліції, який поспішав на виклик, довелося зупинитися, щоб зняти з лобового скла автомобіля єнота.

Яким чином тварина туди потрапила, невідомо. Фотографію несподіваного пасажира поліцейське управління міста Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо опублікувало на своїй сторінці у Facebook.



Фото: facebook.com/Colorado-Springs-Police-Department



Фото: facebook.com/Colorado-Springs-Police-Department

Повідомляється, що поліцейський їхав на виклик, пов'язаний з важким пораненням, і йому знадобилося витратити кілька секунд, щоб висадити єнота на узбіччі.

Нагадаємо, що в Малайзії білий кіт з'явився на похоронах свого господаря, спробував розкопати його могилу і відмовлявся залишати кладовище.