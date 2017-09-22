CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США офіцерові поліції, який поспішав на виклик, довелося зупинитися, щоб зняти з лобового скла автомобіля єнота.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США поліцейський, поспішаючи на виклик, виявив на лобовому склі єнота, - ФОТО
Яким чином тварина туди потрапила, невідомо
Фото: facebook.com/Colorado-Springs-Police-Department
Яким чином тварина туди потрапила, невідомо. Фотографію несподіваного пасажира поліцейське управління міста Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо опублікувало на своїй сторінці у Facebook.
Фото: facebook.com/Colorado-Springs-Police-Department
Фото: facebook.com/Colorado-Springs-Police-Department
Повідомляється, що поліцейський їхав на виклик, пов'язаний з важким пораненням, і йому знадобилося витратити кілька секунд, щоб висадити єнота на узбіччі.
Нагадаємо, що в Малайзії білий кіт з'явився на похоронах свого господаря, спробував розкопати його могилу і відмовлявся залишати кладовище.
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22 09 2017 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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