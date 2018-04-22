У США помер актор Верн Тройер

На час смерті йому було всього 49 років

У суботу, 21 квітня, в США помер знаменитий актор Верн Тройер, який зіграв ролі у кінострічках про Гаррі Поттера та Остіна Пауерса.

Трагічну новину сповістили родичі загиблого, опублікувавши відповідний допис на офіційній сторінці у Facebook.

"З великим смутком повідомляємо, що Верн сьогодні помер. Він був надзвичайно турботливим. Верн хотів зробити так, щоб кожен з нас був щасливим і посміхався. Він надихнув людей у ​​всьому світі своїм ритмом, рішучістю та ставленням", – йдеться у повідомленні.

Попри сумніви родичів, знаменитість запросили на зйомки фільму Майка Майєрса "Остін Пауерс". Саме роль лихого клона доктора Зла принесла актору чималу популярність. Останній фільм з серії про Остіна Пауерса вийшов у прокат в 2002 році.

Верн Тройер знявся у кінострічках "Гаррі Поттер і Чарівний камінь" (2001), "Гуру любові" (2008) та "Творчий візуар". Окрім цього, актор засвітився у відеоролику Мадонни у 1999 році та часто був гостем американський телевізійних шоу.

Родичі Верна Тройера у зверненні попросили не нести квіти на прощання з актором, а зробити пожертви у благодійну організацію, яку підтримував голлівудський актор. Зокрема, мова йде про Фонд слуху Старкі.