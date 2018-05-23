У США помер нащадок іммігрантів з Галичини, письменник Філіп Рот

Філіп Рот народився 19 березня 1933 року в місті Ньюарк штату Нью-Джерсі в родині єврейських іммігрантів з Галичини

В американському госпіталі у віці 85 років помер видатний американський письменник Філіп Рот. Протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів.

Письменника неодноразово номінували на Нобелівську премію з літератури, але він так і не отримав її. Разом з тим, за своє життя Рот зібрав більшість інших престижних літературних нагород, у тому числі Пулітцерівську премію 1998 року за "Американську пастораль" та Міжнародну Букерівську премію 2011 року.

У 2016 році вийшла екранізація роману "Американська пастораль", режисером якої виступив Юен Мак-Грегор.

У 2014 році письменник дав інтерв'ю BBC, яке, за його задумом, стало для нього останнім. "Гарантую вам, що це мій останній виступ на телебаченні... і взагалі остання поява на будь-якій сцені, де б то не було", – сказав тоді американський класик.

Всесвітню популярність Роту принесли романи "Скарга Портного", "Звільнений Цукерман", "Байдужість", "Змова проти Америки" та інші.

Рот відвідував місцеву єврейську середню школу (Weequahic High School). Чимало персонажів його творів беруть початок від осіб, що їх Філіп зустрів там у свої шкільні роки; реакція його однокласників і знайомих, що впізнавали себе на сторінках книжок, із часом варіювала від обурення до радісного ажіотажу - із ростом популярності письменника.

Нагадаємо, 15 травня помер Том Вулф, відомий журналіст та письменник.