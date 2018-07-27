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У США понад 1800 дітей мігрантів возз’єдналися з сім’ями

Влада продовжує утримувати понад 700 дітей
У США понад 1800 дітей, яких розлучили з батьками на кордоні США та Мексики, змогли возз’єднатися з сім’ями.
У США понад 1800 дітей мігрантів возз’єдналися з сім’ями Фото: dw.com

Про це заявили представники адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Associated Press.

Влада продовжує утримувати понад 700 дітей, батьки 431 з них зараз перебувають за межами США. Влада США відзначає, що для вирішення цих випадків потрібно більше часу, щоб повернути дітей в Гватемалу, Сальвадор і Гондурас.

Нагадаємо, понад 2 500 дітей нелегальних мігрантів виявилися розлучені зі своїми батьками після введення режиму "нульової толерантності" до нелегальних мігрантів в США. Частину мігрантів депортували на батьківщину без дітей.

Згідно із нормами політики "нульової толерантності" Адміністрації Трампа з 5 травня по 9 червня цього року була розділена низка сімей мігрантів, які перебувають нелегально у США.

Після гучних протестів і заборони суду затримувати дітей більш ніж на 20 днів адміністрація Трампа була змушена пом'якшити свою політику стосовно дітей мігрантів.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до США.

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27 07 2018 09:38
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