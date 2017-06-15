Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США поранений від пострілу конгресмен перебуває в критичному стані

Нападником виявився затятий противник Трампа і республіканців
Стів Скаліс, поранений під час стрілянини у стегно, після проведеної хірургічної операції перебуває у критичному стані у лікарні.
У США поранений від пострілу конгресмен перебуває в критичному стані Фото: Reuters

Нападником виявився затятий противник Трампа і республіканців.

"Республіканець Скаліс був критично поранений та залишається у критичному стані", - повідомляє DW з посиланням на лікарняний центр MedStar у Вашингтоні, де перебуває поранений конгресмен. Раніше повідомлялося, що Скаліс перебуває у стабільному стані і навіть говорив по телефону зі своєю дружиною.

Нагадаємо, Стів Скаліс та ще четверо осіб були поранені зранку у середу внаслідок стрілянини, яку відкрив по групі конгресменів невідомий чоловік, коли вони зібралися на полі для бейсболу для того, щоб пограти. Скаліс отримав поранення в стегно та був госпіталізований. Також кілька вогнепальних поранень отримав лобіст Метт Міка, який перебуває у критичному стані в лікарні. Поранені були також двоє поліцейських і помічник одного з конгресменів.

Пізніше виявилося, що нападником був 66-річний Джеймс Т. Ходгінсон зі штату Іллінойс, який є затятим противником президента США Дональда Трампа та Республіканської партії. Він помер від поранень, отриманих під час перестрілки з поліцією під час нападу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 13:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.