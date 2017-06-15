У США поранений від пострілу конгресмен перебуває в критичному стані

Стів Скаліс, поранений під час стрілянини у стегно, після проведеної хірургічної операції перебуває у критичному стані у лікарні.

Нападником виявився затятий противник Трампа і республіканців.

"Республіканець Скаліс був критично поранений та залишається у критичному стані", - повідомляє DW з посиланням на лікарняний центр MedStar у Вашингтоні, де перебуває поранений конгресмен. Раніше повідомлялося, що Скаліс перебуває у стабільному стані і навіть говорив по телефону зі своєю дружиною.

Нагадаємо, Стів Скаліс та ще четверо осіб були поранені зранку у середу внаслідок стрілянини, яку відкрив по групі конгресменів невідомий чоловік, коли вони зібралися на полі для бейсболу для того, щоб пограти. Скаліс отримав поранення в стегно та був госпіталізований. Також кілька вогнепальних поранень отримав лобіст Метт Міка, який перебуває у критичному стані в лікарні. Поранені були також двоє поліцейських і помічник одного з конгресменів.

Пізніше виявилося, що нападником був 66-річний Джеймс Т. Ходгінсон зі штату Іллінойс, який є затятим противником президента США Дональда Трампа та Республіканської партії. Він помер від поранень, отриманих під час перестрілки з поліцією під час нападу.