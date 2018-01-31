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У США потяг з представниками Республіканської партії зіткнувся з вантажівкою

За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі
У штаті Західна Вірдинія поїзд, в якому їхали конгресмени Республіканської партії США, зіткнувся з вантажівкою.
У США потяг з представниками Республіканської партії зіткнувся з вантажівкою Фото: twitter.com/RedTRaccoon

У результаті аварії є потерпілі, проте точних даних про те, скільки людей отримали травми, поки що немає, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на USA Today.

Кілька конгресменів у Twitter повідомили, що вони в порядку. Офіційний представник партії в свою чергу розповів агентству АР, що ніхто з політиків не постраждав.

Пізніше офіційний представник Білого Дому Сара Сандерс повідомила, що в результаті інциденту загинула одна людина.

"Президента Трампа повністю проінформовано про ситуацію в (Західній) Вірджинії і він отримує регулярні оновлення. Підтверджується, що одна людина загинула, ще одна отримала серйозні травми", - заявила Сандерс.

Республіканці прямували на виїзне засідання в Західну Вірджинію, коли поїзд, в якому вони їхали, зіткнувся зі сміттєвозом. У поїзді зокрема перебував спікер Палати представників конгресу США Пол Раян.

На виїзному засіданні партії пізніше в середу планується виступ віце-президента Майкла Пенса. Увечері 1 лютого туди також попрямує президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, що в Італії в передмісті Мілана зійшов з рейок потяг, внаслідок чого загинули дві людини.

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31 01 2018 21:34
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