У США потяг з представниками Республіканської партії зіткнувся з вантажівкою
У результаті аварії є потерпілі, проте точних даних про те, скільки людей отримали травми, поки що немає, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на USA Today.
Кілька конгресменів у Twitter повідомили, що вони в порядку. Офіційний представник партії в свою чергу розповів агентству АР, що ніхто з політиків не постраждав.
Пізніше офіційний представник Білого Дому Сара Сандерс повідомила, що в результаті інциденту загинула одна людина.
"Президента Трампа повністю проінформовано про ситуацію в (Західній) Вірджинії і він отримує регулярні оновлення. Підтверджується, що одна людина загинула, ще одна отримала серйозні травми", - заявила Сандерс.
Республіканці прямували на виїзне засідання в Західну Вірджинію, коли поїзд, в якому вони їхали, зіткнувся зі сміттєвозом. У поїзді зокрема перебував спікер Палати представників конгресу США Пол Раян.
На виїзному засіданні партії пізніше в середу планується виступ віце-президента Майкла Пенса. Увечері 1 лютого туди також попрямує президент Дональд Трамп.
Нагадаємо, що в Італії в передмісті Мілана зійшов з рейок потяг, внаслідок чого загинули дві людини.
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