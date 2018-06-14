У США представили резолюцію про відповідальність РФ за порушення релігійних свобод у Криму та на Донбасі

У резолюції йдеться про аналогічну відповідальність Росії за злочини на Донбасі.

У Сенаті Сполучених Штатів представили резолюцію, якою на Росію покладається відповідальність за порушення релігійних свобод в анексованому Криму та на окупованому Донбасі.

Проект резолюції представила група сенаторів на чолі з головою Гельсінської комісії США Роджером Вікером, - повідомляє посольство України в США.

Документом визначається, що Росія несе відповідальність за порушення релігійних свобод на цих територіях. Також у резолюції підкреслюється, що в Криму вже були випадки викрадень, затримань та ув’язнень представників окремих релігійних груп, включно з мусульманами з числа кримських татар.

Також у резолюції йдеться про аналогічну відповідальність Росії за злочини на Донбасі.

Цей документ закликає президента США Дональда Трампа запровадити санкції у вигляді відмови в американській візі та замороження власності іноземним особам, які причетні до порушень релігійних свобод на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, амерканське видання BuzzFeed News із посиланням на власні джерела стверджує, що Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" сказав світовим лідерам, що "Крим — російський, бо всі там говорять російською".