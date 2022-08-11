НОВИНИГолосування визначить ідеологічну конфігурацію Конгресу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США проходять проміжні вибори до Конгресу
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Голос Америки.
Зазначається, що американці переобирають усіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 членів Сенату.
При цьому понад 42 мільйони людей уже проголосували достроково – особисто чи поштою. Деякі аналітики прогнозують, що кількість тих, хто проголосував, перевищить показник проміжних виборів 2018 року, що становив 115 мільйонів осіб.
Наразі демократи утримують контроль над обома палатами Конгресу, але передвиборчі опитування показують, що республіканці, швидше за все, отримають більшість у Палаті представників і, можливо, в Сенаті, зазначає видання.
Раніше повідомлялося, що Білий дім обіцяє Україні підтримку і після виборів до Конгресу США.
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08 11 2022 18:42 МЕДІА
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