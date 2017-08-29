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У США провели два випробування ядерної бомби B61-12 без заряду

Бомба B61-12 об'єднає і замінить собою чотири інші модифікації бомби B61 в ядерному арсеналі країни
Національне управління ядерної безпеки Департаменту енергетики і ВПС США завершило два кваліфікаційних льотних випробування бомби B61-12 у штаті Невада
У США провели два випробування ядерної бомби B61-12 без заряду Фото: motherjones.com

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті NNSA.

Під час випробувань на полігоні Тонопа бомбардувальник F-15E ВПС США скинув бомби без бойового заряду.
Згідно з повідомленням, дослідники оцінювали "неядерні" функції бомб і здатність бомбардувальника нести і доставляти в потрібну точку ядерну зброю.

Відзначається, що ці тести є частиною серії випробувань, які триватимуть три роки з метою кваліфікувати B61-12 для обслуговування. Перший льотний кваліфікаційний тест відбувся в березні.

"Програма продовження терміну служби B61-12 триває за графіком і відповідає вимогам національної безпеки. Ці реалістичні тести льотної кваліфікації підтверджують правильність конструкції B61-12, коли справа доходить до ефективності системи", - заявив заступник директора NNSA з оборонних програм Філ Кальбос.

Як наголошується, бомба B61-12 об'єднає і замінить собою чотири інші модифікації бомби B61 (B61-3, -4, -7, -10) в ядерному арсеналі країни. Першу виробничу одиницю модифікації планують завершити до 2020 року.

Нагадаємо, раніше в армії США назвали умову для застосування сили проти КНДР. Як повідомлялося, військові можливості, які готують Сполучені Штати для захисту від Північної Кореї, можуть застосовуватися тільки в разі провалу дипломатичних і економічних санкцій.

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29 08 2017 07:32
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