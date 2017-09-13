У США прибутки середнього класу в 2016 році побили історичний рекорд

Середній дохід американських домогосподарств в 2016 році склав $59,0 тис., що стало новим історичним рекордом.

Попередній рекорд був встановлений ще в минулому столітті: в 1999 році середній дохід домогосподарств був зафіксований на рівні $ 58,6 тис, пише The Washington Post з посиланням на доповідь Бюро переписів США .

Зростання цього показника за рік склав 3,2%, в 2015 році середній дохід домогосподарств дорівнював $ 57,2 тис.

Аналіз етнічних груп показав, що найбільший дохід з великим відривом отримали американці азіатського походження. У 2016 році середній дохід сім'ї у них склав більше $81 тис. Вони ж показали найбільш вражаючий ріст доходів - майже на $16 тис.

Від рівня 1996 року. дохід сімей темношкірих американців не подолав рівень, який був досягнутий в минулому столітті. У 1996 році вони отримали в середньому $35,8 тис., в 1999 році - $41,4 тис., в 2016 році - $39,5 тис.

Сім'ї білошкірих американців за рівнем доходу виявилися на другому місці: їх дохід за 2016 рік у середньому склав $65 тис. (У 1996 році - $59,1 тис.). Домогосподарства латиноамериканців отримали в середньому в минулому році $47,6 тис., при тому що в 1996 році їх середній дохід склав майже $38 тис.

На думку експертів бюро, середній дохід зріс через те, що в 2016 році багато американців знайшли роботу на повний робочий день або перейшли на більш високооплачувану роботу. Для повної впевненості в тому, що зростання доходів середнього класу відновився після тривалої перерви, попередило бюро, необхідно поспостерігати ще два-три роки, оскільки в 2014 році методика розрахунку цього показника змінилася.

Проте автори доповіді вважають, що зростання доходів середнього класу в 2014-2016 роках було "значним", в ці два роки доходи росли найшвидшими темпами з 1960-х років.

Зниження доходів домогосподарств або відсутність помітного зростання аналітики називали однією з важливих причин появи запиту на зміни, який відчув у ході президентської кампанії Дональд Трамп. Після економічної кризи 2008-2009 років в США відбувалося розмивання традиційного "середнього класу", доходи домогосподарств знижувалися або в кращому разі не росли. Наприклад, у Флориді в 2013 році середній дохід був на 13,7% нижче, ніж в передкризовому 2007 році.