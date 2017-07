У США розбився легкомоторний літак: є загиблі

Інцидент стався на північ від Солт-Лейк-Сіті, повідомляє місцева влада у Twitter.

За даними федеральної авіаційної адміністрації, літак вилетів з місцевого аеропорту, розташованого неподалік, і впав приблизно через один кілометр.

NEW: Video shows freeway on fire after deadly plane crash in Utah - https://t.co/FbC1C2RUPX



(Video Courtesy Sam Burke / KSL) pic.twitter.com/0F6izYZyVR