У США розбився легкомоторний літак: є загиблі
Інцидент стався на північ від Солт-Лейк-Сіті, повідомляє місцева влада у Twitter.
За даними федеральної авіаційної адміністрації, літак вилетів з місцевого аеропорту, розташованого неподалік, і впав приблизно через один кілометр.
NEW: Video shows freeway on fire after deadly plane crash in Utah - https://t.co/FbC1C2RUPX— Breaking911 (@Breaking911) 26 липня 2017 р.
(Video Courtesy Sam Burke / KSL) pic.twitter.com/0F6izYZyVR
Очевидці повідомили телеканалу CBS, що пілот намагався посадити літак на трасу перед катастрофою. За їхніми словами, двигун літака на висоті приблизно 100 метрів видав гучний звук, після чого повітряне судно впало.
Нагадаємо, що в Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.
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