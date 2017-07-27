Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США розбився легкомоторний літак: є загиблі

Пілот намагався посадити літак на трасу перед катастрофою
Чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.
У США розбився легкомоторний літак: є загиблі Фото: twitter

Інцидент стався на північ від Солт-Лейк-Сіті, повідомляє місцева влада у Twitter.

За даними федеральної авіаційної адміністрації, літак вилетів з місцевого аеропорту, розташованого неподалік, і впав приблизно через один кілометр.

 

Очевидці повідомили телеканалу CBS, що пілот намагався посадити літак на трасу перед катастрофою. За їхніми словами, двигун літака на висоті приблизно 100 метрів видав гучний звук, після чого повітряне судно впало.

Нагадаємо, що в Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.