У США розбився легкомоторний літак: є загиблі

Пілот намагався посадити літак на трасу перед катастрофою

Чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.

Інцидент стався на північ від Солт-Лейк-Сіті, повідомляє місцева влада у Twitter.

За даними федеральної авіаційної адміністрації, літак вилетів з місцевого аеропорту, розташованого неподалік, і впав приблизно через один кілометр.

NEW: Video shows freeway on fire after deadly plane crash in Utah - https://t.co/FbC1C2RUPX



(Video Courtesy Sam Burke / KSL) pic.twitter.com/0F6izYZyVR — Breaking911 (@Breaking911) 26 липня 2017 р.

Очевидці повідомили телеканалу CBS, що пілот намагався посадити літак на трасу перед катастрофою. За їхніми словами, двигун літака на висоті приблизно 100 метрів видав гучний звук, після чого повітряне судно впало.

Нагадаємо, що в Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.