CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США в Штаті Міссісіпі розбився літак морської піхоти, в якому летіли 16 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США розбився військовий літак: 16 осіб загинули
Літак використовувався як заправний танкер
Фото: скріншот
Літак С-130 летів з Мемфіса, загорівся і впав у полі. Очевидцями стали місцеві фермери, інформує "Дзеркало тижня".
Місцева влада підтвердили, що загинули 12 людей, тіла яких віднайдені. ЗМІ повідомляють, що загинули всі 16 морських піхотинців і льотчиків.
Самолеь С-130 використовувався як заправний танкер.
Нагадаємо, щонайменше двоє людей зазнали травм, коли винищувач F-16 під час тренувальних польотів перед авіашоу в штаті Огайо після приземлення викотився за злітно-посадкову смугу й перекинувся.
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11 07 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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