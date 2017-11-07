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У США розбився військовий літак: 16 осіб загинули

Літак використовувався як заправний танкер
У США в Штаті Міссісіпі розбився літак морської піхоти, в якому летіли 16 осіб.
У США розбився військовий літак: 16 осіб загинули Фото: скріншот

Літак С-130 летів з Мемфіса, загорівся і впав у полі. Очевидцями стали місцеві фермери, інформує "Дзеркало тижня".

Місцева влада підтвердили, що загинули 12 людей, тіла яких віднайдені. ЗМІ повідомляють, що загинули всі 16 морських піхотинців і льотчиків.

Самолеь С-130 використовувався як заправний танкер.

Нагадаємо, щонайменше двоє людей зазнали травм, коли винищувач F-16 під час тренувальних польотів перед авіашоу в штаті Огайо після приземлення викотився за злітно-посадкову смугу й перекинувся.

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11 07 2017 10:17
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