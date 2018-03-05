У США розбився військовий літак: всі члени екіпажу загинули
На борту перебували дев'ятеро членів екіпажу, всі вони загинули, повідомляє Fox News.
"Після більш ніж 60-річної державної служби літак вилетів на пенсію в Арізоні, скоротивши флот Національної гвардії Пуерто-Ріко до п'яти аналогічних літаків, два з яких мають потребу в технічному обслуговуванні і не використовуються", сказав генерал-ад'ютант Ізабело Рівера.
"Поле уламків розтягнулося на 600 футів в діаметрі", - сказала прес-секретар шерифа округу Еффінгем Гена Більбо.
"Він чудесним чином не вдарив ні по машинах, ні по домівках", - додала вона.
Через декілька годин після аварії стало відомо, що вцілілих людей, які перебували в літаку під час польоту, немає.
Президент Дональд Трамп написав у Twitter, що його проінформували про катастрофу, і послав "думки і молитви про жертви, їхні сім'ї і великих чоловіків і жінок Національної гвардії".
Нагадаємо, що 2 квітня у місті Маріон (штат Індіана, США) на злітній смузі зіткнулися два літаки.
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