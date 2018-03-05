У США розбився військовий літак: всі члени екіпажу загинули

Військовий літак C-130 Hercules розбився на шосе в Джорджії (США).

На борту перебували дев'ятеро членів екіпажу, всі вони загинули, повідомляє Fox News.

"Після більш ніж 60-річної державної служби літак вилетів на пенсію в Арізоні, скоротивши флот Національної гвардії Пуерто-Ріко до п'яти аналогічних літаків, два з яких мають потребу в технічному обслуговуванні і не використовуються", сказав генерал-ад'ютант Ізабело Рівера.

"Поле уламків розтягнулося на 600 футів в діаметрі", - сказала прес-секретар шерифа округу Еффінгем Гена Більбо.

"Він чудесним чином не вдарив ні по машинах, ні по домівках", - додала вона.

Через декілька годин після аварії стало відомо, що вцілілих людей, які перебували в літаку під час польоту, немає.

Президент Дональд Трамп написав у Twitter, що його проінформували про катастрофу, і послав "думки і молитви про жертви, їхні сім'ї і великих чоловіків і жінок Національної гвардії".

Нагадаємо, що 2 квітня у місті Маріон (штат Індіана, США) на злітній смузі зіткнулися два літаки.