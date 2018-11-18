CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США розбився винищувач часів Другої світової війни
Один із загиблих був ветераном
Фото: twitter.com/PacWarMuseum
Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини, повідомляє fox 7 austin.
За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном.
P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником, що використовувалися американськими військовими під час Другої світової і Корейської воєн.
Нагадаємо, що в швейцарських горах розбився літак часів Другої Світової війни. Загинули 20 людей.
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