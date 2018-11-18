У США розбився винищувач часів Другої світової війни Один із загиблих був ветераном

Двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

Фото: twitter.com/PacWarMuseum

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини, повідомляє fox 7 austin. За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном. P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником, що використовувалися американськими військовими під час Другої світової і Корейської воєн. Нагадаємо, що в швейцарських горах розбився літак часів Другої Світової війни. Загинули 20 людей.

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