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У США розбився винищувач часів Другої світової війни

Один із загиблих був ветераном
Двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.
У США розбився винищувач часів Другої світової війни Фото: twitter.com/PacWarMuseum

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини, повідомляє fox 7 austin.

За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном.

P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником, що використовувалися американськими військовими під час Другої світової і Корейської воєн.

Нагадаємо, що в швейцарських горах розбився літак часів Другої Світової війни. Загинули 20 людей.

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18 11 2018 13:55
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