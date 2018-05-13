У США розкрили схему шахрайства з продажем угорських паспортів
З цієї групи щонайменше 85 осіб намагалися поїхати до Сполучених Штатів, і 65 - вʼїхали за програмою безвізового режиму з США. Станом на жовтень минулого року 30 осіб залишилася в країні, незважаючи на зусилля щодо їх пошуку та депортації, повідомляє The Washington Post із посиланням на документ, отриманий з Департаменту національної безпеки США (DHS).
Чиновники DHS кажуть, що порушники отримали автентичні паспорти, використовуючи програму угорського уряду, що дозволяє етнічним угорцям, які живуть за межами країни, швидко отримувати громадянство.
Ця програма була започаткована у 2011 році прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який наголосив на важливості воз'єднання з угорською діаспорою, розпорошеною по всій Європі після Другої світової війни.
Громадяни Угорщини мають право на безвізовий в'їзд до США, що робить громадянство привабливим для етнічних угорців, які проживають в інших країнах, що мають візові вимоги для поїздок.
З 2011 року більше ніж мільйон людей отримали громадянство Угорщини за цією програмою. Американські чиновники вважають, що злочинці отримали певну кількість паспортів, що належать новим громадянам, і продавали їх клієнтам, які потім взяли собі нові прізвища для подорожей до різних країн.
Експерти вважають, що шахрайське використання справжніх паспортів становить серйозну загрозу для Сполучених Штатів та інших країн.
"Найбільш очевидний ризик полягає в тому, що до Сполучених Штатів приїжджають люди, які мають причини приховати свою ідентичність", - сказав Стюарт Бейкер, колишній старший чиновник DHS, який займався транснаціональними загрозами в Європі та на Близькому Сході.
"Загальні причини для цього - контрабанда наркотиків, організована злочинність чи нелегальна імміграція", - додав він.
Минулого місяця високопоставлені офіцери DHS відвідали Будапешт і попередили, що країну можуть виключити із програми безвізу, якщо вразливості у видачі паспортів не будуть усунені.
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