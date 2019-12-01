У США розробили "розумний" візок для покупок, який дозволяє уникати кас і черг
Такі візки створив американський стартап Caper. Розробники вважають, що це наступний крок у технологіях після запровадження кас самообслуговування. Кошики дозволять покупцям уникнути черг та заощадити час, повідомляє TechCrunch.
"Розумні" візки Caper оснащені сенсорами й камерами для розпізнавання зображень продуктів, а також датчиками для фіксації ваги. На екрані візка покупець зможе побачити усі взяті продукти, а також їхню загальну суму.
Крім того, візок обладнаний терміналом, завдяки чому покупки можна оплатити карткою або через Apple/Google Pay. Однак компанія хоче також оснастити розробку засобами для приймання готівки, аби ними зацікавилося більше магазинів, у яких немає терміналів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?