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У США розробили "розумний" візок для покупок, який дозволяє уникати кас і черг

Такі візки створив американський стартап Caper
У двох супермаркетах Нью-Йорка з’явилися "розумні" візки для покупок, які дозволяють сканувати та оплачувати продукти без кас.
У США розробили "розумний" візок для покупок, який дозволяє уникати кас і черг Фото: gettyimages.com

Такі візки створив американський стартап Caper. Розробники вважають, що це наступний крок у технологіях після запровадження кас самообслуговування. Кошики дозволять покупцям уникнути черг та заощадити час, повідомляє TechCrunch.

"Розумні" візки Caper оснащені сенсорами й камерами для розпізнавання зображень продуктів, а також датчиками для фіксації ваги. На екрані візка покупець зможе побачити усі взяті продукти, а також їхню загальну суму.

Крім того, візок обладнаний терміналом, завдяки чому покупки можна оплатити карткою або через Apple/Google Pay. Однак компанія хоче також оснастити розробку засобами для приймання готівки, аби ними зацікавилося більше магазинів, у яких немає терміналів.

 
Нагадаємо, американські вчені вважають, що їм вдалось зафіксувати момент вибуху зірки й наступне народження нової нейтронної. Утім, інший науковець висунув альтернативну ідею про те, що дослідники зареєстрували розрив білого карлика чорної діри.
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12 01 2019 22:30
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