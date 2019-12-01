У США розробили "розумний" візок для покупок, який дозволяє уникати кас і черг

У двох супермаркетах Нью-Йорка з’явилися "розумні" візки для покупок, які дозволяють сканувати та оплачувати продукти без кас.

Такі візки створив американський стартап Caper. Розробники вважають, що це наступний крок у технологіях після запровадження кас самообслуговування. Кошики дозволять покупцям уникнути черг та заощадити час, повідомляє TechCrunch.

"Розумні" візки Caper оснащені сенсорами й камерами для розпізнавання зображень продуктів, а також датчиками для фіксації ваги. На екрані візка покупець зможе побачити усі взяті продукти, а також їхню загальну суму.

Крім того, візок обладнаний терміналом, завдяки чому покупки можна оплатити карткою або через Apple/Google Pay. Однак компанія хоче також оснастити розробку засобами для приймання готівки, аби ними зацікавилося більше магазинів, у яких немає терміналів.