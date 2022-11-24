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У США розробили універсальне щеплення від грипу за принципом вакцини COVID-19

Вчені розробили експериментальну універсальну вакцину від грипу. Вона забезпечує захист від усіх 20 відомих підтипів вірусу грипу А та В.
У США розробили універсальне щеплення від грипу за принципом вакцини COVID-19 Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Reuters.
 
Тести препарату проводяться на мишах і тхорах. Розробка могла б допомогти запобігти майбутнім пандеміям. У дводозовій вакцині використовується та ж технологія інформаційної РНК, що й у щепленнях від COVID-19, розроблених Pfizer та Moderna.
 
"Ідея полягає в тому, щоб створити вакцину, яка дасть людям базовий рівень імунної пам'яті до різних штамів грипу, аби за наступної пандемії грипу було набагато менше хвороб і смертей", – сказав керівник дослідження Скотт Хенслі зі Школи Перельмана.
 
На відміну від стандартних вакцин проти грипу, які доставляють один або два варіанти гемаглютиніну, експериментальна вакцина включає 20 різних типів, сподіваючись змусити імунну систему розпізнавати будь-який вірус грипу, з яким вона може зіткнутися в майбутньому.
 
У лабораторних експериментах імунна система вакцинованих тварин захищала від 18 різних штамів грипу А та двох штамів грипу В. За словами дослідників, вакцина зменшувала ознаки хвороби та захищала від смерті, навіть коли тхори зазнавали впливу іншого типу грипу, якого немає у вакцині.
 
Універсальна вакцина проти грипу, якщо вона буде успішною у випробуваннях на людях, може не запобігти інфекції. За словами Хенслі, мета полягає в тому, щоб забезпечити надійний захист від тяжких захворювань та смерті.
 
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24 11 2022 22:04
ТЕГИ: США, грип, COVID-19
МЕДІА
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