У США розробили універсальний аналіз крові на рак

Вчені з університету Джонса Хопкінса в Балтіморі тестують універсальний аналіз крові CancerSEEK, який виявляє вісім видів раку, які найбільш часто зустрічаються.

Метою вчених була розробка універсального тесту, який можна проходити раз на рік для того, щоб виявити ракову пухлину на ранній стадії, повідомляє BBC.

Ракові пухлини виділяють крихітні ділянки мутованих ДНК і білки-онкомаркери в кровотік. Тест CancerSEEK шукає мутації в 16 генах, які зазвичай викликають рак, і вісім видів маркерів, які з'являються в плазмі крові при формуванні пухлини. Аналіз був випробуваний на 1005 пацієнтах з раком яєчників, печінки, шлунка, підшлункової залози, стравоходу, товстої кишки, легенів і грудей, який поки не поширився на інші тканини. Тест виявив рак в 70% випадків.

Тепер тест CancerSEEK протестують на тих, у кого не діагностовано рак. Тоді можна буде зробити остаточні висновки про його ефективність.

Лікар з медичної школи університету Джонса Хопкінса Крістіан Томасетті каже, що у випадку з раком найважливіше - рання діагностика.

"Це дуже сильно впливає на рівень смертності", - говорить він. Чим раніше виявлена ​​пухлина, тим легше її вилікувати. Наприклад, у раку підшлункової залози настільки мало симптомів і його можна виявити настільки пізно, що чотири з п'яти пацієнтів помирають в рік постановки діагнозу.

Число досліджуваних білків і мутацій в тесті можна збільшувати, що дозволить побачити більше різновидів захворювання. Герт Аттард з Інституту дослідження раку в Лондоні, практикуючий онколог, вважає подібний тест "Святим Граалем".

Однак, за його словами, все ще незрозуміло, що робити після того, як ракова пухлина була діагностована. У деяких випадках лікування не небезпечної для життя пухлини може бути навіть гіршим, ніж постійне спостереження за пацієнтом. Наприклад, у випадку з повільно прогресуючим раком простати постійне спостереження показало себе краще, ніж лікування.

"Коли ми інакше діагностуємо хворобу, ми не повинні вважати, що всім без винятку необхідне лікування", - говорить Аттард.

На доказ того, що аналіз працює в якості методу ранньої діагностики, може піти 5-6 років, говорить Річард Маре з Cancer Research UK.

"Те, що аналіз визначає ракову пухлину, ще не означає, що він успішно визначить її на безсимптомній стадії. Чутливість тесту до першої стадії раку в ході дослідження склала всього 40%", - говорить Пол Фаро, професор Кембриджського університету.

Вартість аналізу CancerSEEK становить менше $500.