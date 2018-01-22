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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США розробили універсальний аналіз крові на рак

Вартість аналізу CancerSEEK становить менше $500.
Вчені з університету Джонса Хопкінса в Балтіморі тестують універсальний аналіз крові CancerSEEK, який виявляє вісім видів раку, які найбільш часто зустрічаються.
У США розробили універсальний аналіз крові на рак Фото: og.ru

Метою вчених була розробка універсального тесту, який можна проходити раз на рік для того, щоб виявити ракову пухлину на ранній стадії, повідомляє BBC.

Ракові пухлини виділяють крихітні ділянки мутованих ДНК і білки-онкомаркери в кровотік. Тест CancerSEEK шукає мутації в 16 генах, які зазвичай викликають рак, і вісім видів маркерів, які з'являються в плазмі крові при формуванні пухлини. Аналіз був випробуваний на 1005 пацієнтах з раком яєчників, печінки, шлунка, підшлункової залози, стравоходу, товстої кишки, легенів і грудей, який поки не поширився на інші тканини. Тест виявив рак в 70% випадків.

Тепер тест CancerSEEK протестують на тих, у кого не діагностовано рак. Тоді можна буде зробити остаточні висновки про його ефективність.

Лікар з медичної школи університету Джонса Хопкінса Крістіан Томасетті каже, що у випадку з раком найважливіше - рання діагностика.

"Це дуже сильно впливає на рівень смертності", - говорить він. Чим раніше виявлена ​​пухлина, тим легше її вилікувати. Наприклад, у раку підшлункової залози настільки мало симптомів і його можна виявити настільки пізно, що чотири з п'яти пацієнтів помирають в рік постановки діагнозу.

Число досліджуваних білків і мутацій в тесті можна збільшувати, що дозволить побачити більше різновидів захворювання. Герт Аттард з Інституту дослідження раку в Лондоні, практикуючий онколог, вважає подібний тест "Святим Граалем".

Однак, за його словами, все ще незрозуміло, що робити після того, як ракова пухлина була діагностована. У деяких випадках лікування не небезпечної для життя пухлини може бути навіть гіршим, ніж постійне спостереження за пацієнтом. Наприклад, у випадку з повільно прогресуючим раком простати постійне спостереження показало себе краще, ніж лікування.

"Коли ми інакше діагностуємо хворобу, ми не повинні вважати, що всім без винятку необхідне лікування", - говорить Аттард.

На доказ того, що аналіз працює в якості методу ранньої діагностики, може піти 5-6 років, говорить Річард Маре з Cancer Research UK.

"Те, що аналіз визначає ракову пухлину, ще не означає, що він успішно визначить її на безсимптомній стадії. Чутливість тесту до першої стадії раку в ході дослідження склала всього 40%", - говорить Пол Фаро, професор Кембриджського університету.

Вартість аналізу CancerSEEK становить менше $500.

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22 01 2018 06:29
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